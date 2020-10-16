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Kırmızı Oda Psikiyatrı Binnur Kaya'nın dizide ki hastalığı nedir?

TV8 ekranlarının yeni dizisi olan Kırmızı Oda son bölümü ile izleyicileri meraklandırmaya devam ediyor. 3. bölümü izleyen pek çok kişi Kırmızı Oda dizisi psikiyatristi Binnur Kaya'nın hastalığı nedir? sorusunu araştırmaya başladı.

16 Ekim 2020 Cuma 19:39
Kırmızı Oda Psikiyatrı Binnur Kaya'nın dizide ki hastalığı nedir?
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TV8 ekranlarının yeni dizisi Kırmızı Oda ilk bölümü itibari ile reytinglerde üst sıralarda olacağını kanıtladı. Kırmızı Oda izleyenlerinin en merak ettiği konu ise dizinin başrolü olan Psikiyatr Binnur Kaya herkese bu kadar yardım ederken geçmişinde ne yaşadığı oldu.

Kırmızı Oda Binnur Kaya hikayesi nedir?

Kırmızı Oda dizisi 3. Bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Dizinin son bölümünü izleyen pek çok kişi duygulanırken Meliha ve Mehmet’in yaşadıkları da olaylara eklendi. Son bölümde ön plana çıkan kişi ise Ayla değil Psikiyatrist oldu. Pek çok kişi ise herkese yardım eden ve sorunları çözen psikiyatr acaba kendi sorununu da çözebilecek mi sorusu oldu.


Dizinin son bölüm son sahnesinde psikiyatristin doktorunu araması büyük merak uyandırdı. Psikiyatristin asıl sorunu ise 4. Bölümde açılacak ve izleyiciye sunulacak.

Kırmızı Oda dizisi Psikiyatrist nasıl bir karaktere sahip?

Binnur Kaya dizinin kilit isimlerinden birisi. TV8 ekranlarında yayınlanan dizi Gülseren Budayıcıoğlu tarafından yazılan yazılan Madalyonun İçi kitabından uyarlanmıştır. Binnur Kaya ise kitapta geçtiği gibi zor şartlar altında bu günlerine gelen birisi. Yaşadığı sıkıntılar sonrasında psikiyatrist olan Binnur Kaya insanlara yardım etmek için kendi dertlerini hiçe saymaktadır.

Kırmızı Oda psikiyatristi Binnur Kaya kimdir?

19 Nisan 1972 yılında Ankara’da dünyaya gelen Kaya aslen Elazığlıdır ve tiyatro oyuncusudur. 1995 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro bölümü mezunudur. Uzun yıllar farklı tiyatrolarda görev alarak tecrübe kazanan Kaya Avrupa Yakası dizisinde aldığı rol sonrasında ünlenmiştir.



Son Güncelleme: 16.10.2020 19:39
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Anahtar Kelimeler:
Binnur KayaKırmızı Oda Dizisi
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