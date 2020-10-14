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Kırmızı Oda Prenses Süreyya hikayesi! Prenses Süreyya kim?

Kırmızı Oda dizisinde hayat hikayesi anlatılan Prenses Süreyya izleyiciler tarafından oldukça merak edildi. Dizi izleyicileri, Prenses Süreyya'nın kim olduğunu araştırmaya başladı.

14 Ekim 2020 Çarşamba 17:24
Kırmızı Oda Prenses Süreyya hikayesi! Prenses Süreyya kim?
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TV 8 ekranlarında başlayan yeni dizi Kırmızı Oda birçok kişi tarafından tam not aldı. Her hafta izleyicileri ekran başına kilitleyen dizide Binnur Kaya’nın terapiye gelen kişiler ile diyalogları izleyicilerden büyük beğeni topladı. Dizide Alya karakterine Prenses Süreyya hikayesi anlatan Binnur Kaya, dizi takipçilerinin Prenses Süreyya’yı merak etmesine sebep oldu.

Prenses Süreyya kimdir?

1952 yılında doğan Süreyya İsfendiyari Bahtiyari, İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi ile dünya evine girdikten sonra Prenses Süreyya olarak anılmaya başladı. Zengin bir aileye sahip olan Prenses Süreyya’nın en büyük hayali oyuncu olmaktı. Babası tarafından bu isteği reddedilen Prenses Süreyya Londra ve İsviçre’de eğitim gördü.

Babası Almanya’nın İran Büyükelçisi olan Prenses Süreyya, Paris’te bulunduğu dönemde Prenses Şems tarafından İran’a çağrıldı. İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi ile tanışan Prenses Süreyya, Şah ile evlenmeye karar verdi. Dünya çapında duyulan bir düğün ile İran Şahı’nın karısı olan Süreyya, Prenses Süreyya olarak anılmaya başlandı.

İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin ikinci eşi olan Prenses Süreyya, çocuk sahibi olamadığından dolayı, Şah ailesi tarafından saraydan atıldı. Sürgündeki Prenses adı ile anılan Prenses Süreyya, bu durumun ardından Şah ile ayrıldı. Uzun yılların ardından çocukluk hayalini bu zamanda gerçekleştiren Prenses Süreyya, oyuncu olarak bir filmde rol aldı. Aşk konusunda beklediğini bulamayan Prenses Süreyya, ikinci kez aşık olduğu kişiyi uçak kazasında kaybetti.


Yaşadığı zorluklar ve hayalini kovalaması ile anılan Prenses Süreyya, yaşadığı dönemde güzelliği ile dile gelmiştir. 2001 yılında yaşadığı evinde ölü bulunmuştur.

Prenses Süreyya’nın filmi

Çocukluk hayali olan oyunculuğu yapmak isteyen Prenses Süreyya, bu hayaline Bir Kadını Üç Yüzü filmi ile kavuşmuştur.

 



Son Güncelleme: 14.10.2020 17:24
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