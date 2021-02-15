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Kırmızı Oda Ömer Kimdir? (Nazlı’nın Babası) Fatih Hürkan Kimdir?

TV 8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde Pınar Deniz'in canlandırdığı Nazlı karakterinin babasını Fatih Hürkan canlandıracak. Ömer karakteriyle dizide rol alacak olan Fatih Hürkan'ın kim olduğu merak edilmeye başlandı.

15 Şubat 2021 Pazartesi 00:26
Kırmızı Oda Ömer Kimdir? (Nazlı’nın Babası) Fatih Hürkan Kimdir?
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Deneyimli oyuncumuz Fatih Hürkan, Kırmızı Oda dizisinde Ömer karakteriyle rol alacak. Herkesin bildiği üzere Kırmızı Oda’ya güzel oyuncumuz Pınar Deniz, Nazlı karakteriyle rol almaya başlamıştı. Pınar Deniz’in canlandırdığı Nazlı karakterinin babasını ise Fatih Hürkan canlandıracak.

Kırmızı Oda Ömer kimdir?

Nazlı'nın babası Ömer çok inatçı ve kötü birisidir. Bir zamanlar Nazlı'dan ayrılan Ömer, Nazlı'nın psikolojik sorunlarının tek nedenidir. Nazlı babasının sevgisini ve ilgisini hiç görmemişti, bu yüzden babasından alamadığı aşkı ve sevgiyi kocası Recai'den görmek istedi ama Nazlı şanssızdı. Zamanla babasını kaybeden Nazlı, artık kocası Recai'yi kaybetmemek için elinden gelen her şeyi yapacak.

Fatih Hürkan kimdir?

Fatih Hürkan 14 Eylül 1972 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir ve 49 yaşındadır. Sunucu, model ve oyuncu Fatih Hürkan, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Bölümü’nden mezun olmuştur. 1998 yılından bu yana modellik yapan Fatih Hürkan, Sihirli Annem'de canlandırdığı Tuna karakteriyle başarıya ulaştı. Pek çok dizi ve filmde rol almış olan Fatih Hürkan’ın önemli dizilerinden biriside Sungurlar’dır. Dizide Şahmeran Yavuz karakterini başarıyla canlandırmıştır. Survivor 2017 sezonunda yarışmacı olarak katılan Fatih Hürkan, Kardeş Çocukları dizisinde rol almasına rağmen başarılı olamamıştır.

Kırmızı Oda Nazlı’nın babası kim?

Kırmızı Oda dizisinde Nazlı’nın babası olan Ömer karakterini Fatih Hürkan canlandıracak.

 



Son Güncelleme: 15.02.2021 00:26
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Anahtar Kelimeler:
FatihHürkanömerKırmızı OdaPınarDenizNazlı
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