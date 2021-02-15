Kırmızı Oda Ömer Kimdir? (Nazlı’nın Babası) Fatih Hürkan Kimdir?

Deneyimli oyuncumuz Fatih Hürkan, Kırmızı Oda dizisinde Ömer karakteriyle rol alacak. Herkesin bildiği üzere Kırmızı Oda’ya güzel oyuncumuz Pınar Deniz, Nazlı karakteriyle rol almaya başlamıştı. Pınar Deniz’in canlandırdığı Nazlı karakterinin babasını ise Fatih Hürkan canlandıracak.
Kırmızı Oda Ömer kimdir?
Nazlı'nın babası Ömer çok inatçı ve kötü birisidir. Bir zamanlar Nazlı'dan ayrılan Ömer, Nazlı'nın psikolojik sorunlarının tek nedenidir. Nazlı babasının sevgisini ve ilgisini hiç görmemişti, bu yüzden babasından alamadığı aşkı ve sevgiyi kocası Recai'den görmek istedi ama Nazlı şanssızdı. Zamanla babasını kaybeden Nazlı, artık kocası Recai'yi kaybetmemek için elinden gelen her şeyi yapacak.
Fatih Hürkan kimdir?
Kırmızı Oda Nazlı’nın babası kim?
Kırmızı Oda dizisinde Nazlı’nın babası olan Ömer karakterini Fatih Hürkan canlandıracak.