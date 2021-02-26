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Kırmızı Oda nerede çekiliyor, klinik nerede?

Tv8'in reyting sahibi dizisi Kırmızı Oda'nın nerede çekildiği izleyiciler tarafından merak edildi. Kırmızı Oda dizisinde yer alan klinik nerede bulunuyor diye soru sormaya başlayan izleyiciler için Kırmızı Oda çekim yerini ve kliniğin nerede olduğuna dair bilgileri derledik.

26 Şubat 2021 Cuma 19:42
Kırmızı Oda nerede çekiliyor, klinik nerede?
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Tv8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda'nın nerede çekildiği, kliniğin nerede olduğuna dair sorular sorulmaya başlandı. Gerçek hayat hikayelerinden uyarlanan dizi pek çok kişinin dikkatini çekmeyi başardı. Diziseverler Kırmızı Oda klinik nerede gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte Kırmızı Oda'nın nerede çekildiğine dair detaylar...

Kırmızı Oda dizisi çekimleri İstanbul'un farklı semtlerinde yapılıyor. Mekanlar genellikle Beykoz, Beyoğlu ve Üsküdar ilçeleri şeklinde oluyor. Bazı sahnelerin çekimi ise Ortaköy'de gerçekleşti. Ayrıca Çamlıca Tepesi ve Şile sahillerinde de çekimler yapılıyor. Dizideki Binnur Kaya'nın yani Doktor Hanım'ın kliniği de Beykoz Kundura Fabrikasında yer alıyor.

Kırmızı Oda konusu

Kırmızı Oda dizisinde başrol karakter olan psikiyatri Binnur Kaya klinğin sahibidir. Klinikte doktorların ve hastaların hayatlarının konu alındığı dizide izleyicileri pek çok hüzünlü, mutlu, sevinçler anlar bekliyor. Hastaların ilginc hayat hikayelerinin ve sırlarının anlatıldığı dizide izleyiciler kendine dair bir şeyler buluyor.



Son Güncelleme: 26.02.2021 19:42
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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı Odaçekim
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