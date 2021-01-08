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Kırmızı Oda Necdet kimdir? Taha Baran Özbek kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Kırmızı Oda Necdet kimdir? Taha Baran Özbek kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi? haberi akıbetiyle ilgili merak edilen yeni ayrıntılar 8 Ocak 2021 Cuma günü de gündemde! Siz de Kırmızı Oda Necdet kimdir? Taha Baran Özbek kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi? haberi için 8 Ocak 2021 Cuma tarihli en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

08 Ocak 2021 Cuma 19:15
Kırmızı Oda Necdet kimdir? Taha Baran Özbek kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
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TV 8 kanalının yeni dizisi Kırmızı Oda yayın hayatına oldukça başarılı bir şekilde başladı. Milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen dizinin karakterleri de izleyiciler tarafından ilgi görüyor. Son olarak dizinin 5. Bölümünde ortaya koyduğu başarılı performans ile izleyicilerin gönlünde taht kuran Necdet karakteri intenet üzerinde araştırılmaya başlandı.

TV 8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinin 5. Bölümünde Necdet karakterini canlandıran oyuncunun ismi Taha Baran Özbek’tir.

Taha Baran Özbek Kimdir?

Taha Baran Özbek 1998 senesinde doğmuştur. İstanbul Kültür Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde eğitim alan başarılı oyuncu daha önce pek çok farklı yapım içinde de yer almıştır. Aşağıdaki kısımda Özbek’in daha önce yer aldığı yapımlar sıralanmıştır.

  • 2018-Dip
  • 2018-Bir Litre Gözyaşı
  • 2018-Bizim Hikaye
  • 2019-Azize
  • 2020-Kırmızı Oda


Son Güncelleme: 08.01.2021 19:15
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Anahtar Kelimeler:
NecdetKırmızı OdaTv8
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