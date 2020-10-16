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Kırmızı Oda Necdet kimdir? Gerçek adı nedir? Taha Baran Özbek nereli, yaşı kaç?

Kırmızı Oda Necdet kimdir? Gerçek adı nedir? Taha Baran Özbek nereli, yaşı kaç? haberinin gündeme geldiği günden bu yana merak edilen birçok yeni ayrıntı basına aktarıldı. 16 Ekim 2020 Cuma tarihli haberimizi okuyarak, Kırmızı Oda Necdet kimdir? konusunda merak ettiklerinizi hemen öğrenebilirsiniz.

16 Ekim 2020 Cuma 19:15
Kırmızı Oda Necdet kimdir? Gerçek adı nedir? Taha Baran Özbek nereli, yaşı kaç?
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TV 8 kanalının yeni dizisi Kırmızı Oda yayın hayatına oldukça başarılı bir şekilde başladı. Milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen dizinin karakterleri de izleyiciler tarafından ilgi görüyor. Son olarak dizinin 5. Bölümünde ortaya koyduğu başarılı performans ile izleyicilerin gönlünde taht kuran Necdet karakteri intenet üzerinde araştırılmaya başlandı.


TV 8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinin 5. Bölümünde Necdet karakterini canlandıran oyuncunun ismi Taha Baran Özbek’tir.

Taha Baran Özbek Kimdir?

Taha Baran Özbek 1998 senesinde doğmuştur. İstanbul Kültür Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde eğitim alan başarılı oyuncu daha önce pek çok farklı yapım içinde de yer almıştır. Aşağıdaki kısımda Özbek’in daha önce yer aldığı yapımlar sıralanmıştır.

  • 2018-Dip
  • 2018-Bir Litre Gözyaşı
  • 2018-Bizim Hikaye
  • 2019-Azize
  • 2020-Kırmızı Oda


Son Güncelleme: 16.10.2020 19:15
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Anahtar Kelimeler:
NecdetKırmızı OdaTv8
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