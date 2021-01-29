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Kırmızı Oda Necdet kimdir? Gerçek adı ne? Taha Baran Özbek oynadığı diziler

Kırmızı Oda Necdet kimdir? Gerçek adı ne? Taha Baran Özbek oynadığı diziler konusu ile okurlarımız tarafından yeni gelişmeleri büyük ölçüde merak edilen habere dair tüm ayrıntıları 29 Ocak 2021 Cuma tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de Kırmızı Oda Necdet kimdir? Gerçek adı ne? Taha Baran Özbek oynadığı diziler haberimize göz atarak Ocak 29 Cuma tarihli son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

29 Ocak 2021 Cuma 19:15
Kırmızı Oda Necdet kimdir? Gerçek adı ne? Taha Baran Özbek oynadığı diziler
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TV 8 kanalının yeni dizisi Kırmızı Oda yayın hayatına oldukça başarılı bir şekilde başladı. Milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen dizinin karakterleri de izleyiciler tarafından ilgi görüyor. Son olarak dizinin 5. Bölümünde ortaya koyduğu başarılı performans ile izleyicilerin gönlünde taht kuran Necdet karakteri intenet üzerinde araştırılmaya başlandı.

TV 8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinin 5. Bölümünde Necdet karakterini canlandıran oyuncunun ismi Taha Baran Özbek’tir.

Taha Baran Özbek Kimdir?

Taha Baran Özbek 1998 senesinde doğmuştur. İstanbul Kültür Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde eğitim alan başarılı oyuncu daha önce pek çok farklı yapım içinde de yer almıştır. Aşağıdaki kısımda Özbek’in daha önce yer aldığı yapımlar sıralanmıştır.

  • 2018-Dip
  • 2018-Bir Litre Gözyaşı
  • 2018-Bizim Hikaye
  • 2019-Azize
  • 2020-Kırmızı Oda


Son Güncelleme: 29.01.2021 19:15
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Anahtar Kelimeler:
NecdetKırmızı OdaTv8
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