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Kırmızı Oda Necdet karakterini kim canlandırıyor? Taha Baran Özbek kimdir?

Basında yer almaya başladığı ilk günden itibaren okurlarımızın merak ettikleri Kırmızı Oda Necdet karakterini kim canlandırıyor? Taha Baran Özbek kimdir? konusunda yeni ayrıntılar gündeme aktarılmaya devam ediyor. 4 Aralık 2020 Cuma günü yayınlanan haberimize göz atarak, Kırmızı Oda Necdet karakterini kim canlandırıyor? ile ilgili güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

04 Aralık 2020 Cuma 19:15
Kırmızı Oda Necdet karakterini kim canlandırıyor? Taha Baran Özbek kimdir?
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TV 8 kanalının yeni dizisi Kırmızı Oda yayın hayatına oldukça başarılı bir şekilde başladı. Milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen dizinin karakterleri de izleyiciler tarafından ilgi görüyor. Son olarak dizinin 5. Bölümünde ortaya koyduğu başarılı performans ile izleyicilerin gönlünde taht kuran Necdet karakteri intenet üzerinde araştırılmaya başlandı.

TV 8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinin 5. Bölümünde Necdet karakterini canlandıran oyuncunun ismi Taha Baran Özbek’tir.

Taha Baran Özbek Kimdir?

Taha Baran Özbek 1998 senesinde doğmuştur. İstanbul Kültür Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde eğitim alan başarılı oyuncu daha önce pek çok farklı yapım içinde de yer almıştır. Aşağıdaki kısımda Özbek’in daha önce yer aldığı yapımlar sıralanmıştır.

  • 2018-Dip
  • 2018-Bir Litre Gözyaşı
  • 2018-Bizim Hikaye
  • 2019-Azize
  • 2020-Kırmızı Oda


Son Güncelleme: 04.12.2020 19:15
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Anahtar Kelimeler:
NecdetKırmızı OdaTv8
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