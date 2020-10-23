İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Son Dakika
Vergi borçlarına ve SGK prim...
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Son Dakika
Merkez Bankası Ekim ayı faiz...
3600 ek gösterge yeniden TBMM gündemine geldi. Milyonlarca memurun gözü 3600 ek göstergede
Son Dakika
3600 ek gösterge yeniden TBMM...

Kırmızı Oda Necdet karakteri kimdir? Taha Baran Özbek kimdir, nereli, kaç yaşında?

Gündeme bomba gibi düşen Kırmızı Oda Necdet karakteri kimdir? Taha Baran Özbek kimdir, nereli, kaç yaşında? haberi halen birçok kişi tarafından konuşulmaya devam ediyor. Biz de haberin en yeni ayrıntılarını araştırarak 23.10.2020 tarihli haberimizde yer verdik. Hemen okuyarak siz de bilgi sahibi olabilirsiniz.

23 Ekim 2020 Cuma 19:16
Kırmızı Oda Necdet karakteri kimdir? Taha Baran Özbek kimdir, nereli, kaç yaşında?
Takip Et:

TV 8 kanalının yeni dizisi Kırmızı Oda yayın hayatına oldukça başarılı bir şekilde başladı. Milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen dizinin karakterleri de izleyiciler tarafından ilgi görüyor. Son olarak dizinin 5. Bölümünde ortaya koyduğu başarılı performans ile izleyicilerin gönlünde taht kuran Necdet karakteri intenet üzerinde araştırılmaya başlandı.


TV 8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinin 5. Bölümünde Necdet karakterini canlandıran oyuncunun ismi Taha Baran Özbek’tir.

Taha Baran Özbek Kimdir?

Taha Baran Özbek 1998 senesinde doğmuştur. İstanbul Kültür Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde eğitim alan başarılı oyuncu daha önce pek çok farklı yapım içinde de yer almıştır. Aşağıdaki kısımda Özbek’in daha önce yer aldığı yapımlar sıralanmıştır.

  • 2018-Dip
  • 2018-Bir Litre Gözyaşı
  • 2018-Bizim Hikaye
  • 2019-Azize
  • 2020-Kırmızı Oda


Son Güncelleme: 23.10.2020 19:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
NecdetKırmızı OdaTv8
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!
Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!

Popüler Haberler

Menajerimi Ara Leyla karakteri kimdir? Pınar Ünsal kimdir, nereli, kaç yaşında?
Yeni Hayat dizisi finali ne zaman, kaç bölüm sonra bitecek?
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Gerçek adı ne? Semi Sırtıkkızıl oynadığı diziler
Payitaht Abdülhamid Fatma Sultan kimdir? Gerçek adı ne? Alara Turan oynadığı diziler
Payitaht Abdülhamid dizisindeki İzak Fernandez karakteri Kimdir? Cansu Fırıncı dizideki rolü ve hayatı
Arka Sokaklar Asiye Çoban kimdir? Gerçek adı nedir? Melisa Şalgam nereli, yaşı kaç?
Kırmızı Oda Meliha’nın kızı kimdir? Gerçek adı ne? Deniz Altan oynadığı diziler
Kırmızı Oda Necdet karakteri kimdir? Taha Baran Özbek kimdir, nereli, kaç yaşında?
Çocukluk dizisi Öğretmen Betül kimdir? Damla Cercisoğlu'nun hayatı!
Kırımızı Oda Tarık kimdir? Tansel Öngel kimdir, nereli yaşı kaç?
Ucuz iPhone 9 modelinin çıkış tarihi ve özellikleri belli oldu!
Nikea neresidir? Kuruluş Ertuğrul dizisinde geçen Nikea gerçek hayatta nerededir?
Adınıza düzenlenmiş kredi kartı var mı? Kredi kartı sorgulama işlemleri
Vergi borcu yapılandırması çıkacak mı? Esnafın vergi affı beklentisi
Asperger Sendromu nedir? Asperger Sendromu belirtileri nedir? Hastalığın tedavisi var mı?
Masumlar Apartmanı İnci'nin babası ölüyor mu? Mert Asutay diziden ayrılacak mı?
Kanal D Yeni Hayat dizisi ne zaman final yapıyor?
Kırmızı Oda Alya diziden ayrılıyor mu? Melisa Sözen Kırmızı Oda'ya veda mı edecek?
Çılgın Sayısal Loto çekiliş hangi kanalda, saat kaçta yapılıyor?
NEF 2020 bursunu özellikleri nelerdir? Ne kadar süre ve kaç tl ödenir?
Arıza kaç bölüm olacak, ne zaman final yapacak?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.