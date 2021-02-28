Kırmızı Oda, Nazlı'nın ilk sevgilisi Haluk kimdir?

Kırmızı Oda izleyicilerinin bileceği üzere diziye yeni katılan Nazlı karakteri kocası ile problemleri olan, kocasına aşırı bağımlı biridir. Bunun sebebini bulmak için Nazlı’nın geçmişine odaklanan Doktor Hanım, Nazlı’nın evliliğinden önce olan ilk ilişkisine kadar inmiştir.

Doktor olan Nazlı ilk sevgilisi Haluk ile beraber okudukları Tıp Fakültesi’nde tanışmıştır. İlişkileri ilk başta çok iyi gitse de Haluk’un eğitiminin devamı için İngiltere’ye gitmesi ile her şey tepe taklak olmuştur. Haluk’u sık sık arayarak hesap soran Nazlı sonunda Haluk’u, annesinin babasını bıktırdığı gibi bıktırmış ve gitmesine sebep olmuştur.

Nazlı, Haluk ile olan ilişkisi sonlandıktan sonra kendisine deliler gibi aşık olan ve kendisini hiç terk etmeyeceğine inandığı Recai ile evlenmiştir. Ancak Recai ile güzel başlayan evliliği zamanla yine aynı noktaya gelmiştir.

Nazlı’nın ilk sevgilisi Haluk’un gerçek adı

Diziye yeni katılan Haluk karakterini Yılmaz Kunt canlandırmaktadır. 27 yaşındaki Kunt Ankara’da doğmuştur. 2015 yılında Best Model of Turkey seçilen yakışıklı oyuncu Atılım Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler bölümünü okuyarak eğitimini tamamlamıştır. Kırmızı Oda dizisinden önce, en son ‘Afili Aşk’ adlı dizide boy göstermiştir.