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Kırmızı Oda Nazlı'nın hikayesi ne, gerçek hikaye mi?

TV8’in ilgiyle takip edilen dizisi Kırmızı Oda 23. Bölümü ile bu akşam ekranlarda olacak. Her hafta farklı hayatlara dair farklı konuların ele alındığı dizide bu hafta yeni karakterler ile yeni hikayeler ekrana gelecek.

05 Şubat 2021 Cuma 19:15
Kırmızı Oda Nazlı'nın hikayesi ne, gerçek hikaye mi?
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Yapımcılığını OGM Pictures’in üstlendiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini anlattığı eserinden uyarlama olan senaryoyu Banu Kiremitçi Bozkurt’un yazdı Kırmızı Oda, yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek.

Dizinin bu akşam ki bölümünde; Doktor Hanım, ailesinin hastaneye yatırdığı Boncuk’a sürpriz yaparak onu hastanede ziyaret edecek. Ayrıca, kliniğe çift terapisine gelen Nazlı ile Recai’nin evliliklerine farklı bakışları Doktor Hanım’ı şaşırtacakken, Nazlı, Doktor Hanım’dan evliliklerini kurtarmasını isteyecek.

Kumru, uğramış olduğu tacizi annesine anlattığında onun verdiği tepkiyi Doktor Hanım ile paylaşır. Doktor Hanım’a güveni artan Sadi, panik atak krizlerinin nasıl başladığı ve yaşadığı korkunç saldırıyı Doktor Hanım ile paylaşır.



Son Güncelleme: 05.02.2021 19:15
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Anahtar Kelimeler:
KırmızıOdaNazlıHikayeGerçek
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