Kırmızı Oda Nazlı'nın hikayesi ne, gerçek hikaye mi?

Yapımcılığını OGM Pictures’in üstlendiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini anlattığı eserinden uyarlama olan senaryoyu Banu Kiremitçi Bozkurt’un yazdı Kırmızı Oda, yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek.
Kumru, uğramış olduğu tacizi annesine anlattığında onun verdiği tepkiyi Doktor Hanım ile paylaşır. Doktor Hanım’a güveni artan Sadi, panik atak krizlerinin nasıl başladığı ve yaşadığı korkunç saldırıyı Doktor Hanım ile paylaşır.
Son Güncelleme: 05.02.2021 19:15