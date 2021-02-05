Kırmızı Oda Nazlı’nın hikayesi nasıl bitiyor?

TV8 ekranlarının reyting rekorlarını altüst eden dizilerinden Kırmızı Oda’da yeni bir hikaye başlıyor. Yeni hikayenin ana karakterleri Nazlı ve Recai olacak ve hikayeleri ile izleyenleri ekranlara kilitleyecek.

6 hafta boyunca devam edecek Nazlı ve Recai karakterlerinin hikayelerinde Nazlı karakterine Pınar Deniz hayat verirken Recai karakterine ise Gökhan Yıkılkan hayat verecen

Kırmızı Oda Nazlı’nın hikayesi ne?

Nazlı 20’li yaşlarında güzelliği ile herkesin dikkatini çeken bir kadın olsa da Recai ile evlilikleri sorunludur. Recai, Nazlı’yı sürekli aldatmaktadır ve Nazlı bunu görememektedir. Eşinden ilgi göremediği için psikolojik olarak zorlanan Nazlı çocukluk travması nedeniyle doktora başvurur.

Kırmızı Oda Nazlı’nın hikayesi nasıl bitecek?

Çocukluğunda babası annesini bırakarak gitmiştir. Bu travma sonrasında kimseye bağlanamayan Nazlı beklenmedik bir şekilde Recai’ye saplantı halinde bağlı olsa da Recai Nazlı’yı hayatında artık istememektedir.

Doktor Hanım, Nazlı ile yakından ilgilenecek. Yardımcı olduğu Nazlı 6 haftanın sonunda Recai’den vazgeçecek ve hayatına bakabilecek. Recai ise ilk zamanlar Nazlı’dan kurtulduğu için çok mutlu olsa da ilerleyen zamanlarda hatasını anlayacak ve üzülecek.

Kırmızı Oda Nazlı kimdir?

Dizide Nazlı karakterine Pınar Deniz hayat verecek. Deniz daha öncesinde Aşk 101 ve 102 dizilerinden görev alarak dikkat çekmiştir.

10 Kasım 1994 tarihinde Adana’da dünyaya gelen güzel oyuncu Pınar Deniz, Arap kökenlidir. Çocukluğundan beri oyuncu olmak isteyen Deniz Konservatuarı kazanamayınca Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü okumuştur. İlk dizisi Sil Baştan’da Murat Dalkılıç tarafından fark edilen başarılı oyuncu Vatanım Sensin oyuncu seçmelerine katılmış ve kazanarak dizide görev almıştır. 2018 yılında Bir Deli Rüzgar dizisinde görev alan Pınar Deniz, reytingler nedeniyle dizi bitse de teklifler almaya başlamıştır. Berk Cankanat ile birlikteliği olan başarılı oyuncu 168 boyunda ve 55 kilodur.