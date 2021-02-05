Kırmızı Oda Nazlı’nın annesi kimdir? Gerçek adı nedir? İpek Tenolcay hakkında bilgiler

TV8 kanalında yayınlanan Cuma günlerinin vazgeçilmez ve en çok izlenen dizilerinden biri olan Kırmızı Odaya yeni bir oyuncu katıldı.Bu ünlü ismin İpek Tenolcay olduğu açıklandı.Dizide Nazlı karakterinin annesi rolüne hayat verecek.

İpek Tenolcay kim?

12 Temmuz 1970 senesinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir.İlk mesleği mankenlik olan ünlü oyuncu televizyon sektörüne 1996 tarihinde Şehnaz Tango dizisinde adım atmıştır.Örümcek dizisinde büyük hayran kitlesine ulaşnıştır.

Rol aldığı dizi ve film nelerdir?

Kırmızı Oda/ 2021

Seviyor Sevmiyor/Asena/2016

Gönül Hırsızı/Lale/2013

Umutsuz Ev Kadınları/Başak/2012

Kurtlar Vadisi Pusu/Nesrin Çakır/2012

Yalan Dünya/Vuslat/ 2007

Örümcek/Binnur/1998