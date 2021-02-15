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Kırmızı Oda Nazlı kimdir? Pınar Deniz rol aldığı yapımlar

Ekranların sevilen dizisi Kırmızı odaya yeni bir karakter katıldı.Nazlı kim,nerelerde oynadı ve gerçek ismi nedir.Haberimizden öğrenebilirsiniz.

15 Şubat 2021 Pazartesi 00:37
Kırmızı Oda Nazlı kimdir? Pınar Deniz rol aldığı yapımlar
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Tv8 kanalının Cuma günlerinin vazgeçilmez dizisi olan Kırmızı Oda’ya yeni bir karakter katılmaya hazırlanıyor.Doktor’u oynayan oyuncu Binnur Kaya’nın dizinin ilerleyen bölümlerine Nazlı’nın hikayesine işlemeye başlanacak.

Nazlı rolüne hayat verecek isim ünlü oyuncu Pınar Deniz olmuştur.

Pınar Deniz Kim?

4 Kasım 1993 senesinde Adana’da doğmuştur.Ailesi arap kökenli olan Deniz İstanbul’a 2 yaşında gelmiştir.İstanbul Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur.Bir çok dizi ve filmlerde rol almıştır.

Pınar Deniz rol aldığı dizi ve filmler

-Sil Baştan (Evrim) – 2014

-Beyaz Yalan (Azra) – 2015

-Vatanım Sensin (Yıldız) – 2016 / 2018

-Bir Deli Rüzgar (Gökçe) – 2018

-Aşk 101 (Burcu) – 2020

-Menajerimi Ara / Konuk Oyuncu – 2020

-Aşk 102 (Burcu) – 2021

-Kırmızı Oda (Nazlı) – 2021



Son Güncelleme: 15.02.2021 00:37
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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı OdaPınar DenizTv8
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