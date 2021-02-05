Kırmızı Oda Nazlı kimdir? Gerçek adı nedir? Pınar Deniz hakkında bilgiler

TV 8 ekranlarında yayınlanan rekortmen dizi Kırmızı Oda, izleyicileri şaşırtmaya ve merak içerisinde bırakmaya devam ediyor. Başarılı ve sevilen Kırmızı Oda oyuncu kadrosunun yanı sıra dizinin temaları ve karakterleri de oldukça sevilmektedir. Kırmızı Oda dizisinin başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen ve Burak Sevinç rol almaktadır. Dizinin başrol oyuncusu olan bu oyunculara diğer başarılı oyuncular eşlik ediyor. Kırmızı Oda dizisindeki karakterler sık ​​sık değişmektedir. Dizinin içeriği ve heyecanı bu oyuncu değişikliklerinden kaynaklanmaktadır. Dizinin değişen kadrosuyla birlikte ve sonradan dahil edilen oyuncuların bir araya gelmesiyle inanılmaz derecede başarılı bir yapım ortaya çıkıyor.

Kırmızı Odan dizisinden iki başarılı isim ayrıldı. Diziden ayrılan iki ismin ardından diziye iki yetenekli isim eklendi. Kırmızı Oda dizisinde Boncuk karakterini canlandıran başarılı oyuncu Burcu Biricik gitti. Dizinin ana karakterlerinden biri olan Burcu Biricik'in yanı sıra bir başka önemli karakter olan psikiyatri doktoru da diziden ayrıldı. Kırmızı Oda dizisinde Dr. Ayşe karakterini canlandıran Meriç Önal diziden ayrıldı. Bu iki ayrı ismin ardından diziye iki yeni isim eklendi. Yetenekli oyuncu Gökhan Yıkılkan ile güzel oyuncumuz Pınar Deniz Kırmızı Oda dizisinde rol alacak. Diziye Gökhan Yıkılkan ve Pınar Deniz sıkıntılı bir çift olarak katıldı. Evliliklerinde yaşadıkları sorunları çözemeyen çift, sorunlarını düzeltmek için Dr. Hanım'a gider. Dizide Pınar Deniz Nazlı, Gökhan Yıkılkan ise Recai olarak adlandırılıyor. Önümüzdeki haftalarda Nazlı ve Recai çiftinin evliliklerinde yaşadıkları sorunları ve çözümleri Kırmızı Oda'nın yeni bölümlerinde göreceğiz.

Kırmızı Oda Nazlı kimdir?

Başarılı oyuncu Pınar Deniz, sevilen TV8 dizisi Kırmızı Oda da Nazlı karakterini canlandıracak. Kırmızı Oda Nazlı karakteri, Recai'nin eşi. Nazlı ve eşi Recai'nin sorunları vardır ve bu sorunları çözemezler. Nazlı ve Recai, evliliklerini kurtarmak ve sorunlarını çözmek için Doktor Hanım’a gelir.

Pınar Deniz kimdir?

Kırmızı Oda dizisinde Nazlı karakterini canlandırmaya başlayan güzel oyuncu Pınar Deniz seyirci tarafından merak edilmeye başlandı. Başarılı oyuncu Pınar Deniz, Kırmızı Oda dizisinde Nazlı'ya hayat veriyor. Pınar Deniz 4 Kasım 1993 Adana doğumludur. 27 yaşında olan Pınar Deniz, İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü mezunudur. Pınar Deniz, küçük yaşlardan itibaren oyuncu olmayı hayal ettiği için üniversite eğitiminin yanı sıra oyunculuk eğitimi de aldı. Pınar Deniz'in ilk oyunculuk deneyimi 2014 yılında yayınlanan Sil Baştan dizisinde Evrim karakteriyle olmuştur. Vatanım Sensin dizisinde Yıldız karakterini de canlandırmış ve o dizide oynadığı karakterle gerçek bir şöhrete kavuşmuştur. Pınar Deniz, Murat Dalkılıç'ın klibinde de rol aldı. Pınar Deniz 168 boyunda ve 55 kilo ağırlığındadır.

Pınar Deniz’in rol aldığı dizi ve filmler

Kral

Yabancı- Ekin

Sil Baştan- Evrim

Aşk 101- Burcu

Bir Deli Rüzgar- Gökçe Yücel

Vatanım Sensin- Yıldız

Kırmızı Oda- Nazlı