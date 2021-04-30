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Kırmızı oda Mitra şerifi kimdir? Gerçek adı nedir? Melisa Aslı Pamuk hakkında bilgiler

Cuma günleri TV8'in gözde dizilerinden olan Kırmızı Oda her yeni bölümünde yürek burkan bambaşka hikayeleri ve göz alıcı karakterleriyle yayın hayatını sürdürmektedir. Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu’nun hastalarının hikâyelerimden esinlenerek oluşturulan Kırmızı Oda dizisi yeni bir hikâye için sürpriz bir oyuncuyu diziye dahil ettimiş bulunmaktadır. Son 35. Bölümde karşımıza Mitra Şerifi karakterine hayat verecek kişi olarak Melisa Aslı Pamuk seçildi. İşte Melisa Aslı Pamuk hakkında bilinmeyen merak edilen detaylar...

30 Nisan 2021 Cuma 21:13
Kırmızı oda Mitra şerifi kimdir? Gerçek adı nedir? Melisa Aslı Pamuk hakkında bilgiler
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Kırmızı Oda,yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstelendiği senaryosunun ise Banu Kiremitçi tarafından hazırlanan psikolojik drama türündeki Türk televizyon dizisidir. Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004 yılında yayınlanan Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan dizi 4 Eylül 2020 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayarak oldukça iyi başarılar elde etmiş ve bu başarılarını devam ettirmektedir. Dizinin gerekse konuşulan hikayeleri gerekse oyuncuları yönünden sıkça adından söz ettirmektedir. Diziye 35. Bölüm itibariyle dahil olan Mitra Karakterine Melisa Aslı Pamuk hayat verilmesi kararı alınmıştır.

Karakterin hikayesi ise tam olarak şöyledir. Tahran, Berlin, Paris ve İstanbul çekişmesinde geçen ve İranlı bir baba ve Türk bir annenin kızıdır Mitra. Felsefe konusunda akademik eğitimini tamamlarken konservatuvar da yeteneği olan Mitra profesyonel olarak kanun çalıyor. Aslında her şey normal gibi gözükürken Mitra’nın hayatını tam çözmeye başlayınca buruk acısı ruhumuzu esir alacak.

Melisa Aslı Pamuk kimdir?

1991 yılında hayata Hollanda’da merhaba demiştir. Tam olarak 30 yaşındadır. İlk oyunculuk deneyimini Hollanda’da Dat Zit Sel Snor isimli bir sinema filminde yapmıştır. Ardından Türkiye’nin tescilli güzellerinden olarak isimin duyurmuştur. Melisa Aslı Pamuk, Miss Turkey 2011 birincisidir. daha sonraki yılsa Model Of Turkey yarışmasında en iyi manken unvanını almıştır. Kendi ülkemizdeyse ekran anlamında ilk deneyinimini G.D.O Kara Kedi filmde yapmıştır. Daha sonra 2015-2017 yılları aralığında dönemin gözde dizilerinden Kara Sevda’nın kadrosunda yer almıştır. Burada Asu karakterini canlandırmıştır.

Melisa Aslı Pamuk yer aldığı diziler

2012 – 2013 senesi aralığında Yer Gök Aşk dizisi (Sevda karakterini canlandırmıştır.)

2014 senesinde Kurt Seyit Ve Şura dizisi  (Ayşe karakterine hayat vermiştir.)

2014 senesinde  Her Sevda Bir Veda (Azade karakterini canlandırmıştır.)

2014 – 2015 yılları aralığında Ulan Istanbul dizisi (Zeynep karakterine hayat vermiştir.)

2015 – 2017  yılları aralığında Kara Sevda dizisi (Asu rolündedir.)

2018 – 2019  yılları aralığında Çarpışma dizisi (Cemre rolünde dahil olmuştur.)

2020 yılında  Yeni Hayat dizisi (Yasemin karakterine hayat vermiştir.)

2021 senesinde Kırmızı Oda dizisi  (Mitra Şerifi rolünü üstlenmiştir.)

Melisa Aslı Pamuk resmi instagram hesabı

Sosyal medyada çok aktif bir süreç yaşamaktadır. Günlük rutinlerinden ya da özel hayatından sıkça kesitleri yer vermektedir. Instagram da 206 gönderisi mevcuttur ve 3,8 milyon takipçisi yer almaktadır. Melisa Aslı Pamuk resmi instagram hesabı: @melisapamuk

Melisa Aslı Pamuk evli mi, sevgilisi var mı?

Güzel oyuncu evli değildir fakat 2 yıldır, Beşiktaş klubünde forma giymekte olan futbolcu Oğuzhan Özyakup ile birliktelikleri sürüyor. Bu ilişkinin dahilinde Oğuzhan Özyakup daha önceki zamanlarda Melisa Aslı Pamuk’a evlenme teklifi etmiş ve evet yanıtını kapmıştır. Çift pandemi sonrası bir evlilik gerçekleştirmesi muhtemel olara görülüyor.

 




Son Güncelleme: 30.04.2021 21:13
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Anahtar Kelimeler:
MelisaaslıpamukKırmızıodaMitraMitraşerifiTv8Cuma
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