Kırmızı Oda Mitra Şerifi kimdir?

TV 8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda’ya yeni bir isim dahil oldu. Gerçek hayat hikayelerinin anlatıldığı Kırmızı Oda dizisine yeni dahil olan İranlı Mitra Şerifi karakterinin hayat hikayesi merak edildi.
Kırmızı Oda dizisinde Mitra Şerifi karakteri kimdir?
Melisa Aslı Pamuk kimdir?
14 Nisan 1991 tarihinde Haarlem’de doğan Melisa Aslı Pamuk Hollanda vatandaşıdır. 20011 yılında Miss Turkey birincisi olan Melisa Pamuk, Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almıştır.
Melisa Aslı Pamuk’un rol aldığı dizi ve filmler
- G.D.O. Kara Kedi
- Yer Gök Aşk
- Kurt Seyit ve Şura
- Her Sevda Bir Veda
- Ulan İstanbul
- Kara Sevda
- Çarpışma
- Yeni Hayat
- Kırmızı Oda
Son Güncelleme: 29.01.2022 18:10