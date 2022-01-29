Kırmızı Oda Mitra Şerifi kimdir?

TV 8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda’ya yeni bir isim dahil oldu. Gerçek hayat hikayelerinin anlatıldığı Kırmızı Oda dizisine yeni dahil olan İranlı Mitra Şerifi karakterinin hayat hikayesi merak edildi.

Kırmızı Oda dizisinde Mitra Şerifi karakteri kimdir?

Melisa Aslı Pamuk kimdir?

Mitra, İranlı bir babanın ve Türk bir annenin kızıdır. Hayatı Tahran, Berlin, Paris ve İstanbul’da geçen Mitra, felsefe eğitimi almış aynı zamanda konservatuvara devam etmiştir. Profesyonel olarak kanun çalabilen Mitra’nin kliniğe gelmesiyle birlikte gelişen olaylar hem Doktor Hanım’ı hem de izleyiciyi derinden etkileyecektir. Gizemli bir hayat hikayesine sahip olan Mitra’nın sakladığı büyük sır izleyenlerde büyük bir şaşkınlık yaratacak. Kırmızı Oda dizisinde İranlı Mitra Şerifi karakterinicanlandıracaktır.

14 Nisan 1991 tarihinde Haarlem’de doğan Melisa Aslı Pamuk Hollanda vatandaşıdır. 20011 yılında Miss Turkey birincisi olan Melisa Pamuk, Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almıştır.

Melisa Aslı Pamuk’un rol aldığı dizi ve filmler