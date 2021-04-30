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Kırmızı Oda Mitra ne demek? Mitra'nın anlamı ne?

TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda'ya yeni katılan Mitra karakterinin isminin anlamı izleyenler tarafından merak konusu oldu. 'Kırmızı Oda Mitra ne demek, anlamı ne?' sorusunun cevabını haberimizden öğrenebilirsiniz.

30 Nisan 2021 Cuma 22:54
Kırmızı Oda Mitra ne demek? Mitra'nın anlamı ne?
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TV8 ekranlarının fenomen dizisi Kırmızı Oda’ya yeni katılan Melisa Aslı Pamuk, dizide Mitra karakterini canlandırıyor. Birçok kişi ‘Mitra’ isminin anlamını araştırmaya başladı.

Mitra ne demek?

Mitra (Mitras ya da Mica, Zentçe: , Antik Farsçada Mica), Zerdüştlük dininde ahit, yemin, anlaşmadan sorumlu ilahi varlık. Sözleşmelerde uyulması gereken ayrıca denetleme ve bunun yanında da her şeyi gören; gerçeğin, sığırların, hasadın ve suyun koruyucusu olduğu inanılmaktadır.

M.Ö. 4. yüzyılda Roma Cumhuriyetinde yaygın olan Mitraizm, kaynağını Fars veya Zerdüşt kaynaklarında olan Mitra'dan almaktadır.

Mitra'nın mi-it-ra- olarak bilinen ilk kaydı ise Van Gölü'nün güneyinde bulunan Hurri krallığı Mitanniler ile Hititler arasında M.Ö. 1400 tarihindeki barış antlaşmasında, dört diğer Hint-Ârî geleneğinden tanrı ile beraber şahit ve koruyucu olarak belirtilmiştir. Sonrasında ise Vedaların en eski bölümlerinde görünürken son halini Avestada almaktadır. Güneş ve güneş ışığı ile tasvirinin haricinde dostluk, doğruluk, arkadaşlık gibi kavramlar ile de ilişkilendirilir. Sanskritçede dost ve arkadaş olarak bahsedilirken Avesta'ya sözleşme, anlaşma olarak geçmektedir.




Son Güncelleme: 30.04.2021 22:54
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MitraKırmızı OdaMitra Ne Demej
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