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Kırmızı Oda Mitra ismi ne demek, Mitra ne anlama geliyor?

Türkiye’nin en çok izlenen diziler arasında bulunan Kırmızı Oda, son bölümüyle 30 Nisan 2021 akşamında ekrana geldi. Dizideki Mitra karakteri merak ediliyor. Mitra isminin anlamı ne, Mitra ne anlama geliyor, Mitra ne demek sorularının yanıtları belli oldu.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 15:41
Kırmızı Oda Mitra ismi ne demek, Mitra ne anlama geliyor?
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Kırmızı Oda dizisi, Gülseren Budayıcıoğlu’nun eserinden televizyona uyarlandı. Türkiye’nin en çok izlenen dizileri arasında bulunan Kırmızı Oda, son bölümüyle 30 Nisan 2021 akşamında ekranlara geldi. Dizide Melisa Aslı Pamuk adlı oyuncu Mitra karakterini canlandırıyor. Bundan dolayı izleyiciler Mitra isminin anlamını araştırmaya başladı.

Kırmızı Oda dizisinin hayranları Mitra ne anlama geliyor, Mitra ne demek sorularının yanıtlarını intenet üzerinden aramaya başladı.

Mitra Ne Demek?

Hintçe ve Farsça bir kelime olarak karşımıza çıkan Mitra ismi, az bulunan isimler arasında yer almaktadır. Prenses, arkadaş ve efsane anlamlarına gelmektedir. Ayrıca Zerdüştlük inancında yemin ve anlaşmadan sorumlu olan ilahi varlık olarak kabul edilmektedir. Hinduizm inancında arkadaşlık ve dürüstlük tanrısıdır.




Son Güncelleme: 01.05.2021 15:41
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Anahtar Kelimeler:
MitraKırmızı Oda
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