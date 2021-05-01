Kırmızı Oda Mitra ismi ne demek, Mitra ne anlama geliyor?

Kırmızı Oda dizisi, Gülseren Budayıcıoğlu’nun eserinden televizyona uyarlandı. Türkiye’nin en çok izlenen dizileri arasında bulunan Kırmızı Oda, son bölümüyle 30 Nisan 2021 akşamında ekranlara geldi. Dizide Melisa Aslı Pamuk adlı oyuncu Mitra karakterini canlandırıyor. Bundan dolayı izleyiciler Mitra isminin anlamını araştırmaya başladı.

Mitra Ne Demek?

Kırmızı Oda dizisinin hayranları Mitra ne anlama geliyor, Mitra ne demek sorularının yanıtlarını intenet üzerinden aramaya başladı.

Hintçe ve Farsça bir kelime olarak karşımıza çıkan Mitra ismi, az bulunan isimler arasında yer almaktadır. Prenses, arkadaş ve efsane anlamlarına gelmektedir. Ayrıca Zerdüştlük inancında yemin ve anlaşmadan sorumlu olan ilahi varlık olarak kabul edilmektedir. Hinduizm inancında arkadaşlık ve dürüstlük tanrısıdır.