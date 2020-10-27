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Kırmızı Oda Menekşe kimdir? Menekşe karakteri hakkında bilgiler

Kırmızı Oda dizisinde Menekşe karakteri hakkında araştırma yapılmaya başlandı. Dizinin öne çıkan Menekşe karakteri ile ilgili bilgiler.

27 Ekim 2020 Salı 20:00
Kırmızı Oda Menekşe kimdir? Menekşe karakteri hakkında bilgiler
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Kırmızı Oda dizisinde Menekşe karakteri, Garip’in doktor hanıma anlatıp aşık olduğu kişidir. Garip’in çalıştırdığı Gazino’ya iş başvurusunda bulunan Menekşe’ye ilk görüşte aşık olan Garip, evlidir ve Menekşe’de bu durumu bilmektedir. Fakat Garip ona aşık olmuştur ve onu koruyacağına dair söz vermiştir. İş başvurusunda bulunan Menekşe’yi işe alan Garip’in hayatına Menekşe ile adeta güneş doğmuştur.

Menekşe kimdir?

Menekşe karakteri Garip ile birlikte 2 ay yaşadıktan sonra zengin birisiyle gözlerinin içine bakıp onu terk eder. Garip, bu yaşadıklarından sonra Menekşe’ye kızıp onu öldürmek isteyecektir. Bu nedenle Salih’in yönlendirmesi üzerine doktor hanıma danışmaya gelecektir.



Son Güncelleme: 27.10.2020 20:00
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Kırmızı OdaKırmızı Oda Menekşe Karakteri
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