Kırmızı Oda Melisa Aslı Pamuk kimdir, kaç yaşında, nereli?

TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna yeni isimler dahil olmaya devam ediyor. Son olarak güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk da Kırmızı Oda’nın kadrosuna katıldı. Dizinin yeni bölüm fragmanı sonrasında Melisa Aslı Pamuk’un özel yaşamı merak edildi.

Melisa Aslı Pamuk kimdir?

Melisa Aslı Pamuk, 14 Nisan 1991 tarihinde Hollanda’da doğdu. Türk asıllı Hollanda vatandaşı olan Pamuk, 2011 yılında gerçekleşen Miss Turkey yarışmasında birincilik elde etti. Ülkemizi yine aynı yıl Brezilya’da düzenlenen Miss Universe’te temsil etti. 2009 yılında ise Best Model of Turkey yarışmasında ‘Best Promising’ (Gelecek Vaat Eden Model) unvanının sahibi oldu.

Amsterdam Üniversitesi Psikoloji bölümünde eğitim gören Pamuk, modellik kariyerine devam edebilmek için okula ara verdi. Modelliğe 14 yaşında başlayan Pamuk, 2004 yılında Hollanda’da yayınlanan bir kısa filmde başrol oynamıştır.

Türkiye’ye yerleştikten sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde oyunculuk eğitimi alan Pamuk, ilk kamera deneyimi bir GSM firmasının reklamında yaşamıştır. Sonrasında birçok dizi ve filmde rol alan güzel oyuncu, asıl çıkışını Kara Sevda dizisinde canlandırdığı Asu karakteriyle yapmıştır.