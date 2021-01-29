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Kırmızı Oda Meliha’nın kızı kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Deniz Altan kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Kırmızı Oda Meliha’nın kızı kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Deniz Altan kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar ile alakalı birçok merak edilen yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Biz de 29 Ocak 2021 Cuma tarihli haberimizde Kırmızı Oda Meliha’nın kızı kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Deniz Altan kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar konusunda merak edilenleri kaleme aldık. Siz de 29 Ocak 2021 Cuma tarihli haberimizi okuyarak güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

29 Ocak 2021 Cuma 19:15
Kırmızı Oda Meliha’nın kızı kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Deniz Altan kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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TV 8 ekranlarının merakla beklenen dizisi Kırmızı Oda 4 Eylül Cuma günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin ilk bölümü büyük ilgi gördü. İzleyiciler dizide Meliha’nın kızı olan başörtülü kadın oyuncunun kim olduğunu merak ediyor. Dizide Meliha’nın kızı rolünü Deniz Altan canlandırmaktadır.

Kırmızı Oda dizisi Meliha’nın kızı kimdir?

Dizinin yayınlanan ilk bölümünde intihar sahnesi çok konuşuldu. İntihara kalkışan Meliha’yı üvey kızı intihardan vazgeçirdi. Başörtülü kız annesini intihardan bir şekilde vazgeçirdi ve bu sahne büyük yankı uyandırdı. Meliha’nın kızı rolünü Deniz Altan canlandırmaktadır. Altan geçen sezon Aşk Ağlatır adlı dizide yer alıyordu.

Deniz Altan güzelliğinin yanı sıra bu dizide oyunculuğunu da tam anlamıyla ön plana çıkardı ve izleyicilerin takdirini kazandı.

Kırmızı Oda Deniz Altan kimdir?

Deniz Altan 1994 yılında hayata gözlerini açtı. İstanbul doğumlu olan genç oyuncu daha önce Show TV ekranlarında yayınlanan Aşk Ağlatır dizisinde Çiçek karakterine hayat veriyordu. Altan İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Tiyatro eğitimi almış ve ardından Sadri Alışık Akademisinde oyunculuk eğitimi almıştır. Güzel oyuncu ilk olarak Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı dizide rol almıştır. Daha sonra Hayat Şarkısı ve Aşk Ağlatır adlı dizilerde yer alan oyuncu şimdi de Kırmızı Oda adlı dizide boy gösteriyor.



Son Güncelleme: 29.01.2021 19:15
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Anahtar Kelimeler:
DiziKırmızı OdaTV 8
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