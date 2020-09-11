İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Hasret bitiyor! Süper Lig'de yeni sezon başlıyor
Son Dakika
Hasret bitiyor! Süper Lig'de yeni...
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs test sonucu pozitif çıktı
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs...
ABD'den son dakika Irak kararı! Asker sayısını 3 bine düşürecek
ABD'den son dakika Irak kararı!...
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone 12 kamera tasarımları sızdırıldı!
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone...

Kırmızı Oda Meliha’nın kızı kimdir? Deniz Altan kimdir, nereli yaşı kaç?

Kırmızı Oda Meliha’nın kızı kimdir? Deniz Altan kimdir, nereli yaşı kaç? haberinin gündeme geldiği günden bu yana merak edilen birçok yeni ayrıntı basına aktarıldı. 11 Eylül 2020 Cuma tarihli haberimizi okuyarak, Kırmızı Oda Meliha’nın kızı kimdir? konusunda merak ettiklerinizi hemen öğrenebilirsiniz.

11 Eylül 2020 Cuma 19:15
Kırmızı Oda Meliha’nın kızı kimdir? Deniz Altan kimdir, nereli yaşı kaç?
Takip Et:

TV 8 ekranlarının merakla beklenen dizisi Kırmızı Oda 4 Eylül Cuma günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin ilk bölümü büyük ilgi gördü. İzleyiciler dizide Meliha’nın kızı olan başörtülü kadın oyuncunun kim olduğunu merak ediyor. Dizide Meliha’nın kızı rolünü Deniz Altan canlandırmaktadır.

Kırmızı Oda dizisi Meliha’nın kızı kimdir?


Dizinin yayınlanan ilk bölümünde intihar sahnesi çok konuşuldu. İntihara kalkışan Meliha’yı üvey kızı intihardan vazgeçirdi. Başörtülü kız annesini intihardan bir şekilde vazgeçirdi ve bu sahne büyük yankı uyandırdı. Meliha’nın kızı rolünü Deniz Altan canlandırmaktadır. Altan geçen sezon Aşk Ağlatır adlı dizide yer alıyordu.

Deniz Altan güzelliğinin yanı sıra bu dizide oyunculuğunu da tam anlamıyla ön plana çıkardı ve izleyicilerin takdirini kazandı.

Kırmızı Oda Deniz Altan kimdir?

Deniz Altan 1994 yılında hayata gözlerini açtı. İstanbul doğumlu olan genç oyuncu daha önce Show TV ekranlarında yayınlanan Aşk Ağlatır dizisinde Çiçek karakterine hayat veriyordu. Altan İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Tiyatro eğitimi almış ve ardından Sadri Alışık Akademisinde oyunculuk eğitimi almıştır. Güzel oyuncu ilk olarak Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı dizide rol almıştır. Daha sonra Hayat Şarkısı ve Aşk Ağlatır adlı dizilerde yer alan oyuncu şimdi de Kırmızı Oda adlı dizide boy gösteriyor.



Son Güncelleme: 11.09.2020 19:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziKırmızı OdaTV 8
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gerçek hayattan sinemaya aktarılmış Korkusuzlar filmi Star TV'de!
Gerçek hayattan sinemaya aktarılmış Korkusuzlar filmi Star TV'de!
Netflix yeni yerli yapımı Mücadele Çıkmaz'ını duyurdu
Netflix yeni yerli yapımı Mücadele Çıkmaz'ını duyurdu
Nevşin Mengü ve Duygu Demirdağ yeniden aynı kanalda!
Nevşin Mengü ve Duygu Demirdağ yeniden aynı kanalda!
Serkan Kaya koronavirüse mi yakalandı?
Serkan Kaya koronavirüse mi yakalandı?
Atiye 2.sezon Netflix'te yayınlandı!
Atiye 2.sezon Netflix'te yayınlandı!
Tiyatro ve sinema dünyasının önemli isimlerinden Halil Kumova hayatını kaybetti
Tiyatro ve sinema dünyasının önemli isimlerinden Halil Kumova hayatını kaybetti

Popüler Haberler

Menajerimi Ara dizisinde Leyla karakterini Pınar Ünsal canlandırıyor
Arka Sokaklar dizisi Asiye Çoban kimdir? Melisa Şalgam
Kırmızı Oda Meliha’nın kızı kimdir? Deniz Altan kimdir, nereli yaşı kaç?
TV8 Top Model yarışması Türkiye Modelini Arıyor başvuru şartları neler? Türkiye Modelini Arıyor yarışması başvuru formu ve şartları
Kenya’da asgari ücret ne kadar? 2020 Yılı Kenya asgari ücret fiyatları
Faizsiz kredi sunan bankalar ve şartları 11 Eylül 2020 Cuma
Türk Telekom çalışanları nereye şikayet edilir?
Yarı zamanlı çalışma ile çalışan işçi kıdem tazminatı alabilir mi? 2020
Ek5 Tarım sigortasında gerekli evraklar nelerdir? 2020
İkea mağazaları açılış kapanış saatleri 2020
Oruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı? Oruçluyken diş fırçalarken macun kullanabilir miyiz?
İnternetten Trafik Cezası Sorgulama – Online Trafik Cezası Nasıl Ödenir?
Bedelli askerlik için bankalardan düşük faizli kredi kampanyası
Gerçek tarihte moğol komutanı Balgay Han kimdir?
Kıvanç Tatlıtuğ Çukurda mı rol alacak? Kıvanç Tatlıtuğ Çukur dizisinde oynayacak mı, diziye mi giriyor?
Milangaz tüp tutarları ne kadar? 2020 Boylarına göre tüp fiyatları
Ferrari Purosangue modeli ne zaman satışa sunulacak, fiyatı belli oldu mu?
Anaokulları eğitimi zorunlu oldu mu? 2020 anaokuluna gitmek zorunlu mu?
Engelli sağlık kurulu raporu sorgulama işlemleri nereden yapılır? 2020 E-devlet Engelli sağlık kurulu raporu sorgulaması
E-devlet üzerinden ücretsiz kredi notu öğrenme işlem adımları
Aile hekimliğimi nasıl öğrenebilirim? Adresime göre aile hekimim kim?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.