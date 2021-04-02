İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir yeni belirti daha ortaya çıktı!
Son Dakika
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir...
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır mı? Aşı orucu bozar mı?
Son Dakika
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır...
Vatandaşlar aşı randevularında, Sinovac veya BionTech olarak istediği aşıyı seçebilecekler
Son Dakika
Vatandaşlar aşı randevularında, Sinovac veya...
YouTube videolarında Dislike sayıları görünmeyecek!
Son Dakika
YouTube videolarında Dislike sayıları görünmeyecek!

Kırmızı Oda Meliha’nın kızı kimdir? Deniz Altan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Gündemde büyük yankı uyandıran Kırmızı Oda Meliha’nın kızı kimdir? Deniz Altan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar ile ilgili olarak merak edilen 2 Nisan 2021 Cuma günü gelişmeleri gündeme gelmeye devam ediyor. Kırmızı Oda Meliha’nın kızı kimdir? Deniz Altan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar ile ilgili okurlarımızın merakla bekledikleri en güncel bilgileri 2 Nisan 2021 Cuma tarihli haberimizde derledik.

02 Nisan 2021 Cuma 19:15
Kırmızı Oda Meliha’nın kızı kimdir? Deniz Altan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

TV 8 ekranlarının merakla beklenen dizisi Kırmızı Oda 4 Eylül Cuma günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin ilk bölümü büyük ilgi gördü. İzleyiciler dizide Meliha’nın kızı olan başörtülü kadın oyuncunun kim olduğunu merak ediyor. Dizide Meliha’nın kızı rolünü Deniz Altan canlandırmaktadır.

Kırmızı Oda dizisi Meliha’nın kızı kimdir?

Dizinin yayınlanan ilk bölümünde intihar sahnesi çok konuşuldu. İntihara kalkışan Meliha’yı üvey kızı intihardan vazgeçirdi. Başörtülü kız annesini intihardan bir şekilde vazgeçirdi ve bu sahne büyük yankı uyandırdı. Meliha’nın kızı rolünü Deniz Altan canlandırmaktadır. Altan geçen sezon Aşk Ağlatır adlı dizide yer alıyordu.

Deniz Altan güzelliğinin yanı sıra bu dizide oyunculuğunu da tam anlamıyla ön plana çıkardı ve izleyicilerin takdirini kazandı.

Kırmızı Oda Deniz Altan kimdir?

Deniz Altan 1994 yılında hayata gözlerini açtı. İstanbul doğumlu olan genç oyuncu daha önce Show TV ekranlarında yayınlanan Aşk Ağlatır dizisinde Çiçek karakterine hayat veriyordu. Altan İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Tiyatro eğitimi almış ve ardından Sadri Alışık Akademisinde oyunculuk eğitimi almıştır. Güzel oyuncu ilk olarak Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı dizide rol almıştır. Daha sonra Hayat Şarkısı ve Aşk Ağlatır adlı dizilerde yer alan oyuncu şimdi de Kırmızı Oda adlı dizide boy gösteriyor.



Son Güncelleme: 02.04.2021 19:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziKırmızı OdaTV 8
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir Zamanlar Çukurova ne zaman final yapacak?
Bir Zamanlar Çukurova ne zaman final yapacak?
Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları kim kimdir?
Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları kim kimdir?
Bir Zamanlar Kıbrıs Gazi Magosa, Lefkoşa, Maraş nerede? Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi nerede çekiliyor?
Bir Zamanlar Kıbrıs Gazi Magosa, Lefkoşa, Maraş nerede? Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi nerede çekiliyor?
TRT 1 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli'nin oyuncuları belli oluyor!
TRT 1 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli'nin oyuncuları belli oluyor!
Bu akşam hangi diziler var? 1 Nisan 2021 Perşembe dizileri ve tv yayın akışı
Bu akşam hangi diziler var? 1 Nisan 2021 Perşembe dizileri ve tv yayın akışı
Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm neden yok, bitti mi? Şarkılar Bizi Söyler ne zaman yayınlanacak?
Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm neden yok, bitti mi? Şarkılar Bizi Söyler ne zaman yayınlanacak?

Popüler Haberler

Arka Sokaklar Sinem kimdir? Gizem Terzi kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Menajerimi Ara dizisi Leyla kimdir? Pınar Ünsal'ın hayatı!
Arka Sokaklar Asiye Çoban karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Melisa Şalgam kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kırmızı Oda Meliha’nın kızı kimdir? Deniz Altan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Show TV Arıza dizisi final tarihi belli mi?
Kırmızı Oda dizisi Necdet kimdir? Taha Baran Özbek
Kırımızı Oda dizisinde Tarık karakterini Tansel Öngel canlandırıyor
Payitaht Abdülhamid dizisi Aliye Sultan kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Gökşin Saraç kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Alev Alev Ömer kimdir? Cihangir Ceyhan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kırmızı Oda dizisi Galip kimdir? Celil Nalçakan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
GTA 5 sistem gereksinimleri
Yaralı Kalbim 54. bölüm izle 30 Mart Salı son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle
Norveç - Türkiye maçı neden İspanya'da oynandı?
En düşük emekli maaşı 1800 TL'ye yükselebilir! Emekliye seyyanen zam konusu gündeme geldi
Apple iPad Air 4 fiyatı ve özellikleri
Esnaf işsizlik maaşı alır mı? 2021 esnaf işsizlik maaşı şartları
Acemi Anneler konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
Seksenler Butik Ali kimdir? Hakan Bulut rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Rüyada dondurma yemek görmek ne demek, dondurma yemek görmek ne anlama gelir?
100.000 tl ye alınacak arabalar 2021
Kadınlar için düz kısa saç modelleri 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.