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Kırmızı Oda Meliha diziden ayrıldı mı, öldü mü? Evrim Alasya dizide neden yok, geri dönecek mi?

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve seyirciler tarafından beğenilerek izlenilen Kırmızı Oda dizisinde konuk oyuncu olarak yer alan Evrim Alasya dizide neden olmadığı dizinin hayranları tarafından merak edilmektedir. Meliha karakterinin dizide neden olmadığı merak edilenler arasında.

15 Ekim 2020 Perşembe 19:15
Kırmızı Oda Meliha diziden ayrıldı mı, öldü mü? Evrim Alasya dizide neden yok, geri dönecek mi?
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Kırmızı Oda dizisinde Evrim Alasya’nın neden olmadığı sorusu sıkça sorulmaktadır. Uzun süreden beri bahsedilen ayrılık, sonunda gerçekleşmiş oldu. Dizinin son bölümünde yaşanan intihar teşebbüsü sonrasında Meliha’nın vefat edip etmediği izleyiciler tarafınca merak edilmekteydi.

Kırmızı Oda Meliha Neden Yok?


Meliha karakterini canlandıran başarılı oyuncumuz Evrim Alasya, konuk oyuncu olarak rol aldığı Kırmızı Oda dizisinden ayrılmaya hazırlanmakta. Oyuncumuz diziden ayrıldıktan sonra Şahmeran dizisinde rol alacağı düşünülüyor.

Kırmızı Oda Meliha’nın Hikayesi Nedir?

Küçük yaşlardan beri hayatı zorluklar içerisinde ve acılarla geçen Meliha, aile büyükleri vefat edince kendisini kardeşlerine adamıştır. Meliha kardeşlerini büyütüp baktıktan sonra bile mutlu olamamıştır ve yapmış olduğu evlilikten acı çekmiş ve evlat acısı ile sınanmıştır.



Son Güncelleme: 15.10.2020 19:15
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Evrim AlasyaDiziKırmızı OdaTV 8
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