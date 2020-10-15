Kırmızı Oda Meliha diziden ayrıldı mı, öldü mü? Evrim Alasya dizide neden yok, geri dönecek mi?

Kırmızı Oda dizisinde Evrim Alasya’nın neden olmadığı sorusu sıkça sorulmaktadır. Uzun süreden beri bahsedilen ayrılık, sonunda gerçekleşmiş oldu. Dizinin son bölümünde yaşanan intihar teşebbüsü sonrasında Meliha’nın vefat edip etmediği izleyiciler tarafınca merak edilmekteydi.

Kırmızı Oda Meliha Neden Yok?

Kırmızı Oda Meliha’nın Hikayesi Nedir?

Meliha karakterini canlandıran başarılı oyuncumuz Evrim Alasya, konuk oyuncu olarak rol aldığı Kırmızı Oda dizisinden ayrılmaya hazırlanmakta. Oyuncumuz diziden ayrıldıktan sonra Şahmeran dizisinde rol alacağı düşünülüyor.

Küçük yaşlardan beri hayatı zorluklar içerisinde ve acılarla geçen Meliha, aile büyükleri vefat edince kendisini kardeşlerine adamıştır. Meliha kardeşlerini büyütüp baktıktan sonra bile mutlu olamamıştır ve yapmış olduğu evlilikten acı çekmiş ve evlat acısı ile sınanmıştır.