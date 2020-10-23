İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Son Dakika
Vergi borçlarına ve SGK prim...
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Son Dakika
Merkez Bankası Ekim ayı faiz...
3600 ek gösterge yeniden TBMM gündemine geldi. Milyonlarca memurun gözü 3600 ek göstergede
Son Dakika
3600 ek gösterge yeniden TBMM...

Kırmızı Oda Meliha diziden ayrıldı mı? Evrim Alasya diziden neden ayrıldı, neden yok?

Kırmızı Oda dizisinde Meliha karakteri ile ekranlarımıza gelen Evrim Alasya'nın dizide neden gözükmediği soruları gündem oldu! Evrim Alasya bu soruların cevabını sosyal medya aracılığı ile cevapladı. Evrim Alasya diziden ayrıldı mı?

23 Ekim 2020 Cuma 19:59
Kırmızı Oda Meliha diziden ayrıldı mı? Evrim Alasya diziden neden ayrıldı, neden yok?
Takip Et:

OGM Pictures'ın yapımını üstlendiği, yönetmen olarak Cem Karcı'nın bulunduğu dizinin başrol oyuncuları Binnur Kaya, Tülin Özen, Meriç Aral, Burak Sevinç ve Halit Özgür Sarı paylaşmaktadır. Diziye son olarak katılan Evrim Alasya, Meliha karakterini canlandırıyor. Güzel oyuncu sosyal medya hesabı aracılığı ile duyurduğu haberinde diziye veda ettiğini senaryo nedeniyle dizinin kadrosundan ayrıldığını duyurdu.


Kırmızı Oda Meliha Neden Yok?

Evrim Alasya’nın Kırmızı Oda dizisinden ayrılmasını sosyal medya hesabı aracılığı ile seyircilere veda mesajı yayınlayarak duyurdu.



Son Güncelleme: 23.10.2020 19:59
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Evrim AlasyaKırmızı OdaDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!
Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!

Popüler Haberler

Kırmızı Oda Meliha diziden ayrıldı mı? Evrim Alasya diziden neden ayrıldı, neden yok?
Kırmızı Oda Tuna kimdir? Gülçin Kültür Şahin Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Çocukluk dizisi hangi diziden uyarlama? FOX TV Çocukluk dizisi konusu
Kırmızı Oda dizisi Hüseyin’i kim canlandırıyor? Baran Can Eraslan'ın biyografisi
Çocukluk dizisi Hanife kimdir? Nihal Menzil kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Hercai dizisi Aslan Aslanbey kimdir? Doğan Bayraktar yer aldığı dizi ve film yapımları
Masumlar Apartmanı dizisi Esra kimdir? Esra Ruşan doğum tarihi
Arka Sokaklar dizisi Sinem kimdir? Gizem Terzi yaşı ve oynadığı diziler
Ramo dizisi Afet kimdir? Efsane Odağ kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Kanal D Bir Annenin Günahı dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı
Aşı Parası yardımı nedir? 2020 Aşı parası yardım başvurusu nasıl ve nereye yapılır?
2020 Hac ve umre fiyatları ne kadar oldu? 2020 Hacca gitmek için ne kadar ödeme yapılmalı? Hac ve umre için 2020 fiyatları belli oldu!
E-Devlet seferberlik SMS mesajları neden geldi? Ne yapılmalı?
Tapu ada parsel sorgulama nasıl yapılır? Edevlet ada parsel sorgulama işlemleri
İŞKUR En Fazla Alım Yapan Meslekler Hangileri?
Çocukluk dizisinin çekildiği Ali Kağan çocuk evi nerdedir?
Arka Sokaklar Asiye Çoban kimdir? Gerçek adı nedir? Melisa Şalgam nereli, yaşı kaç?
Ramo Doktor Nehir kimdir? Devrim Özkan biyografisi
Babil dizisi Büşra kimdir? Şeniz Çetin kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Payitaht Abdülhamid dizisi Fatma Sultan kimdir? Alara Turan yaşı ve oynadığı diziler
Payitaht Abdülhamid dizisi Aliye Sultan (Gökşin Saraç) kimdir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.