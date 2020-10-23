Kırmızı Oda Meliha diziden ayrıldı mı? Evrim Alasya diziden neden ayrıldı, neden yok?

OGM Pictures'ın yapımını üstlendiği, yönetmen olarak Cem Karcı'nın bulunduğu dizinin başrol oyuncuları Binnur Kaya, Tülin Özen, Meriç Aral, Burak Sevinç ve Halit Özgür Sarı paylaşmaktadır. Diziye son olarak katılan Evrim Alasya, Meliha karakterini canlandırıyor. Güzel oyuncu sosyal medya hesabı aracılığı ile duyurduğu haberinde diziye veda ettiğini senaryo nedeniyle dizinin kadrosundan ayrıldığını duyurdu.

Kırmızı Oda Meliha Neden Yok?

Evrim Alasya’nın Kırmızı Oda dizisinden ayrılmasını sosyal medya hesabı aracılığı ile seyircilere veda mesajı yayınlayarak duyurdu.