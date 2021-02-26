Kırmızı Oda Kumru'nun üvey babası kimdir? Gerçek adı nedir? Fırat Topkorur hakkında bilgiler

Her hafta cuma gününün reyting sıralarında üst sıralarda yer almayı başaran dizi heyecanını düşürmeden devam ediyor. Alya ve Boncuk gibi karakterlerinin bıraktığı büyük izlere Kumru karakteri eklenmiş bulunmakta. Kumru’nun hikâyesi hala işlenmeye devam ediyor ve Kumru’nun başından geçenlerin hepsini henüz öğrenebilmiş değiliz. Hikâyesinde üvey babası Servet’in yaptığı kötülükler izleyicilerden çokça tepki almış bulunmakta.

Kırmızı Oda Kumru’nun üvey babası Servet’in kim olduğu ve hakkındaki detayları haberimizde topladık.

Kumru’nun üvey babası Servet kimdir?

Kumru daha küçük yaşlardayken annesi ile evlenen Servet artık üvey babası olmuştur. Kumru Servet’e babası gibi davranmadığı ve ondan hoşlanmadığı için çocukken ondan uzak durmuştur ve dediklerini yapmak istememiştir. İlerleyen zamanlarda üvey babası tarafından cinsel istismara uğrayan küçük Kumru bunu annesine anlatsa da annesi Kumru’ya inanmamış ve kocasının tarafını tutarak Kumru’yu suçlamıştır. Üvey babası yüzünden Kumru babaannesinde yaşamaya başlamıştır.

Kötü karakter Servet rolünü izleyiciye çok iyi bir şekilde aktaran oyuncu Fırat Topkorur’dur.

Fırat Topkorur kimdir, oynadığı projeler nelerdir?

Fırat Topkorur 17 Ocak 1982 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Diplomasını Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden almıştır.

İlk oyunculuk yılları olan 2010 ve 2011’de sırasıyla “Off Karadeniz” ve “Sen De Gitme” projelerinde yer almıştır. Daha sonrasında “Bu Son Olsun” projesinde yer almış ve ayrıca 2 sezon “Fatih Harbiye” projesinde Cihan karakterini canlandırmıştır. 2014 yılında ise “Darbe” isimli yapımda oyunculuk yapmıştır. İşte rol aldığı projelerin listesi: