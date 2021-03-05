Kırmızı Oda Kumru Kimdir? Kumru Çocukluk ve gençlik döneminde neler yaşamıştır?

TV8 de yayınlandığı günden itibaren gündeme bomba gibi düşen bir dizi olmuştur. İçeriğiyle Türkiye'de benzer olayların yaşanması sebebiyle son zamanların en gözde dizisi olmayaı başarmıştır. Aynı zamanda Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi kitabından esinlenerek uyarlanan konulardaki dizi artışı yaşanmaktadır.

Yazarın kitapları rövaşta olup kitapları hakkında gündemde birçok dizi çekilmektedir.

Kırmızı Oda dizisinin 17.bölümünden itibaren diziye dahil olan Kumru karakteri, çocukluğundan itibaren üvey babasının tacizine maruz kalarak sevmediği biriyle evlenmek zorunda bırakılmıştır. Rolü canlandıran Aslıhan Gürbüz, adeta rolle bütünleşmiştir. Karakterin bütünleşmesini seyircisine de hisssettiren Gürbüz, hayranları tarafından da taktir edilerek beğeni toplamıştır.

Kumru Karakterini Oynayan Aslıhan Gürbüz Kimdir?

Çanakkale 16 Şubat 1983 doğumludur. Eğitim hayatını Selçuk Üniversitesi Konservatuvar'da tamamlamıştır. Çeşitli dizi ve filmlerde roller almıştır. En son Kırmızı Oda dizisinde Kumru karakterini oynamaktadır.