İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık seçimleri için genelge yayımlandı!
Son Dakika
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık...

Kırmızı Oda Kumru Kimdir? Kumru Çocukluk ve gençlik döneminde neler yaşamıştır?

TV8 ekranlarında hafta içi her Cuma yayınlanan Kırmızı Oda dizisi gün geçtikçe izleyenler tarafından odak noktası olmaya devam ediyor. Kumru karakterini Aslıhan Gürbüz canlandırıyor. Kumru kimdir? Çocukluk ve gençlik döneminde neler yaşamıştır? Şu anki yaşamını ne şekilde etkilemiştir? Haberin devamı aşağıda yer alıyor.

05 Mart 2021 Cuma 19:08
Kırmızı Oda Kumru Kimdir? Kumru Çocukluk ve gençlik döneminde neler yaşamıştır?
Takip Et:

TV8 de yayınlandığı günden itibaren gündeme bomba gibi düşen bir dizi olmuştur. İçeriğiyle Türkiye'de benzer olayların yaşanması sebebiyle son zamanların en gözde dizisi olmayaı başarmıştır. Aynı zamanda Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi kitabından esinlenerek uyarlanan konulardaki dizi artışı yaşanmaktadır. 

Yazarın kitapları rövaşta olup kitapları hakkında gündemde birçok dizi çekilmektedir.

Kırmızı Oda dizisinin 17.bölümünden itibaren diziye dahil olan Kumru karakteri, çocukluğundan itibaren üvey babasının tacizine maruz kalarak sevmediği biriyle evlenmek zorunda bırakılmıştır. Rolü canlandıran Aslıhan Gürbüz, adeta rolle bütünleşmiştir. Karakterin bütünleşmesini seyircisine de hisssettiren Gürbüz, hayranları tarafından da taktir edilerek beğeni toplamıştır. 

Kumru Karakterini Oynayan Aslıhan Gürbüz Kimdir?

Çanakkale 16 Şubat 1983 doğumludur. Eğitim hayatını Selçuk Üniversitesi Konservatuvar'da tamamlamıştır. Çeşitli dizi ve filmlerde roller almıştır. En son Kırmızı Oda dizisinde Kumru karakterini oynamaktadır.



Son Güncelleme: 05.03.2021 19:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Tv8Kırmızı OdaKumruGülseren BudayıcıoğluPsikolojik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşk Garanti filmi oyuncu kadrosu ve konusu
Aşk Garanti filmi oyuncu kadrosu ve konusu
Ocean’s Eight filmi konusu ve oyuncuları
Ocean’s Eight filmi konusu ve oyuncuları
Billie Eilish belgeseli The World’s a Little Blurry filminin içeriği ve eleştirisi
Billie Eilish belgeseli The World’s a Little Blurry filminin içeriği ve eleştirisi
Netflix'te yayınlanacak Erşan Kuneri dizisinin merak edilen oyuncu kadrosu
Netflix'te yayınlanacak Erşan Kuneri dizisinin merak edilen oyuncu kadrosu
Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor? Masumlar Apartmanı dizisindeki apartman nerede bulunuyor?
Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor? Masumlar Apartmanı dizisindeki apartman nerede bulunuyor?
Sadakatsiz dizisi Melih komiser kimdir? Ali İl kim, kaç yaşındadır?
Sadakatsiz dizisi Melih komiser kimdir? Ali İl kim, kaç yaşındadır?

Popüler Haberler

Romanya asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021
Asgari ücret vergi kesintisi ne kadar? 2021
Memur maaş zam oranları ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli yeni yıl maaş zammını ne zaman alacak?
Özel hastane kırmızı alan ücreti nedir? 2021
ATV Kim Milyoner Olmak İster yarışması başvuru adresi ve başvuru şartları
Prefabrik ev için geri ödemesiz hibe 30 TL kredi nasıl alınır? Mart 2021
Altın ne kadar oldu? 6 Mart 2021 Cumartesi Güncel altın fiyatları 6 Mart 2021 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 6 Mart 2021 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Tozkoparan Duygu kimdir? Ülkü Hilal Çiftçi kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Bim'de indirimde ne var 6 Mart 2021 Cumartesi bim indirimleri bu hafta
Selena Hades kimdir, neden değişti? Yeni Hades kimdir?
Seni Çok Bekledim dizisi Umut kimdir? Ömer Gökay Şanlıer doğum tarihi
Ottoman Rising dizisi ne zaman başlayacak? Tuba Büyüküstün'den set fotoğrafları
3600 Gün çalışana kıdem tazminatı
Bay geçmek ne demek? Galatasaray'ın maçı neden yok?
Hayvan genetik koruması hayvan ırkları ve desteklenecek iller 2021
Set Ekstra sunucusu Tülay Demir Oktay kimdir? Tülay Demir Oktay nereli, kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Brütten nete maaş nasıl hesaplanır 2021
Arka Sokaklar Avukat Başak kimdir? Perihan Ünlücan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 6 Mart 2021 Cumartesi
Türk telekom 10 gb bedava internet 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.