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Kırmızı Oda Kumru kimdir? Gerçek adı nedir? Aslıhan Gürbüz hakkında bilgiler

Kırmızı Oda dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Kumru karakteri dikkat çekti. İzleyiciler Kırmızı Oda Kumru kimdir, gerçek adı nedir ve Aslıhan Gürbüz hakkında bilgileri araştırmaya başladı.

25 Aralık 2020 Cuma 20:00
Kırmızı Oda Kumru kimdir? Gerçek adı nedir? Aslıhan Gürbüz hakkında bilgiler
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TV 8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda Cuma akşamları yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Sevilen dizi bu akşam 17.bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde sevilen oyuncu Aslıhan Gürbüz yer alacak. Diziye Kumru rolüyle katılan Aslıhan Gürbüz, yayınlanan fragmanda dikkatleri çekmişti.

Kırmızı Oda Kumru karakteri

Kumru kliniğe danışan olarak gelen karakterlerden biridir. Karakterin yaşadığı sorunları doktor hanıma anlatacağı yeni bölümde Kumru’nun ne yaşadığı anlatılacak. Ancak yayınlanan tanıtımda Kumru eşi ve kızıyla bir restoranda otururken, bir adamın saldırısına uğradığı görülüyor.

Aslıhan Gürbüz kimdir?

16 Şubat 1983 yılında Çanakkale’de dünyaya gelen Aslıhan Gürbüz, Konya Selçuk Üniversitesi’nde Tiyatro Eğitimi almıştır.

2009 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan ve o dönemin en sevilen dizilerinden biri olan Bir Bulut Olsam’da yer alan Gürbüz, bu dizinin ardından Yahşi Cazibe adlı komedi dizisinde yer almış çok beğenilmişti.

Ardından Zeytin Tepesi, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi önemli dizilerde de yer alan oyuncu 2011 yılında Kerem Kupacı ile evlenmiş ancak 3 yıl sonra boşanmıştır.



Son Güncelleme: 25.12.2020 20:00
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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı OdaAslıhan GübüzKumru
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