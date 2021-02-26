Kırmızı Oda Kumru gençliği kim oynuyor? Sedanur Bakar kimdir?

Ekranların sevilen ve reytigleri oynatan Kırmızı Oda dizisinde her hafta başka konu gündeme geliyor. Seyircisi merakla yayınlanacak olan yeni bölümü beklerken, değişen oyuncular izleyenlerin merak konusu oluyor.

Kumru Karakterinin Gençliği Bakın Kim?

Madalyonun İçi kitabının Yazarı Gülseren Budayıcıoğlu tarafından kaleme alınan yapıtta gerçekten kesitler sunularak yerini alıyor.karakteri, Madalyonun İçi kitabından uyarlanmış bir roldür. Gençliğini oynayan Sedanur Bakar kimdir?

Dizinin yeni yüzü Sedanur Bakar, Layla Şirin Ajansına kayıtlıdır. Aslıhan Gürbüz'ün gençliğini canlandırmaktadır. Sedanur Bakar'ın ilk dizisi Kırmızı Oda'nın gençliğini yansıtan Kumru karakerini oynamaktadır.

Annesinin bir başkasıyla evlenmesi ardından, üvey babasının tacizine maruz kalan Kumru'nun gençlik hayatı güzel geçmemiş ve onun etkisini tüm hayatı boyunca yaşamaktadır. Tacize uğradığını anlatan Kumru için yaşanılması güç bir hayat başlamaktadır. Çocukluğu, gençliği ve yapmış olduğu evlilik neticesinde yaşadıklarının etkisinden bir türlü kopamamaktadır. Psikolojik olarak yardım almaya ve bu sorunlara son vermek isteyen Kumru, dizideki doktor hanımla görüşmeye başlamıştır.