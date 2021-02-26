İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı öncesi o ilaçları kullanmayın
Son Dakika
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı...
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu: 5 bin 625 gram nargile tütünü ele geçirildi!
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu:...
Aydemir'den Fahrettin Koca'ya teşekkür
Aydemir'den Fahrettin Koca'ya teşekkür

Kırmızı Oda Kumru gençliği kim oynuyor? Sedanur Bakar kimdir?

Son zamanların reyting rekorlarını alt üst eden psikolojik türdeki dizide her hafta yaşanmış olaylar ekrana yansıtılıyor. Değişen konularla birlikte oyuncularda her hafta değişiyor. İşte merak edilen Kumru karakterinin gençliğini kim oynuyor? Hep beraber bakalım.

26 Şubat 2021 Cuma 20:32
Kırmızı Oda Kumru gençliği kim oynuyor? Sedanur Bakar kimdir?
Takip Et:

Ekranların sevilen ve reytigleri oynatan Kırmızı Oda dizisinde her hafta başka konu gündeme geliyor. Seyircisi merakla yayınlanacak olan yeni bölümü beklerken, değişen oyuncular izleyenlerin merak konusu oluyor.

Madalyonun İçi kitabının Yazarı Gülseren Budayıcıoğlu tarafından kaleme alınan yapıtta gerçekten kesitler sunularak yerini alıyor. Kumru karakteri, Madalyonun İçi kitabından uyarlanmış bir roldür. Gençliğini oynayan Sedanur Bakar kimdir?

Kumru Karakterinin Gençliği Bakın Kim?

Dizinin yeni yüzü Sedanur Bakar, Layla Şirin Ajansına kayıtlıdır. Aslıhan Gürbüz'ün gençliğini canlandırmaktadır. Sedanur Bakar'ın ilk dizisi Kırmızı Oda'nın gençliğini yansıtan Kumru karakerini oynamaktadır.

Annesinin bir başkasıyla evlenmesi ardından, üvey babasının tacizine maruz kalan Kumru'nun gençlik hayatı güzel geçmemiş ve onun etkisini tüm hayatı boyunca yaşamaktadır. Tacize uğradığını anlatan Kumru için yaşanılması güç bir hayat başlamaktadır. Çocukluğu, gençliği ve yapmış olduğu evlilik neticesinde yaşadıklarının etkisinden bir türlü kopamamaktadır. Psikolojik olarak yardım almaya ve bu sorunlara son vermek isteyen Kumru, dizideki doktor hanımla görüşmeye başlamıştır.



Son Güncelleme: 26.02.2021 20:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KırmızıodaKumruGülserenbudayıcıoğluTv8Madalyonuniçi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mart ayında Netflix'te neler yayınlanacak?
Mart ayında Netflix'te neler yayınlanacak?
Amca Cumali Koçavalı, Yamaç’ın babası mı? Yamaç’ın gerçek babası kim? Çukur’da büyük sır ortaya çıkıyor
Amca Cumali Koçavalı, Yamaç’ın babası mı? Yamaç’ın gerçek babası kim? Çukur’da büyük sır ortaya çıkıyor
TRT Teşkilat dizisi ne zaman başlayacak? 1. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TRT Teşkilat dizisi ne zaman başlayacak? 1. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seni Çok Bekledim Erol öldü mu? Erol diziden ayrılacak mı? İlhan Şen Seni Çok Bekledim dizisinden çıkacak mı?
Seni Çok Bekledim Erol öldü mu? Erol diziden ayrılacak mı? İlhan Şen Seni Çok Bekledim dizisinden çıkacak mı?
Müge Anlı Duygu Çelikten öldü mü, bulundu mu? Müge Anlı Duygu Çelikten olayı nedir?
Müge Anlı Duygu Çelikten öldü mü, bulundu mu? Müge Anlı Duygu Çelikten olayı nedir?
Show TV Büyük Usta filmi konusu nedir? Büyük Usta oyuncuları
Show TV Büyük Usta filmi konusu nedir? Büyük Usta oyuncuları

Popüler Haberler

Kahve falında maymun görmenin anlamı nedir? Kahve falında maymun görmek nasıl yorumlanır?
Ramazan Bayramı 2021 hangi güne denk geliyor? 2021 Ramazan bayramı tarihi
İŞKUR aracılığı ile mesleğe giriş yapanların maaş ödemeleri ne kadardır? 2021
Seksenler Butik Ali kimdir? Hakan Bulut hakkında bilgiler
100.000 tl ye alınabilecek arabalar 2021
Evlenme yeterlilik belgesi ne kadar sürede alınır? 2021
Türk telekom 10 gb ücretsiz internet 2021
Kadınlar için uzun düz saç modelleri 2021
Torun bakım maaşı başvuru yöntemleri nelerdir? 2021 torun bakım parası şartları
Esnaf işsizlik maaşı alır mı? 2021 esnaf işsizlik maaşı şartları
2021 Adli Tatil ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? 2021 Adli Tatil takvimi
KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? Burs başvurusunda aranan şartlar nelerdir?
Arka Sokaklar yeni sezona ne zaman başlayacak?
Kanalların yayın akışları 6 Şubat Perşembe ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Adıma çekilmiş kredi var mı? Adıma çekilmiş krediyi nasıl sorgularım, nasıl öğrenirim
İşyeri kredisi faiz oranları 2021 Şubat başvuru şartları nelerdir? Yeni iş yeri açma kredi ve hibeleri
FAST banka para transfer limiti ne kadar?
Kalk Gidelim dizisi final mi yapıyor, bitecek mi? Kalk Gidelim dizisi final tarihi belli oldu mu?
TOKİ konut projeleri hangi şehirlerde? TOKİ konut satışı olan iller
Rüyada bilezik taktığını görmek ne anlama gelir? Rüyada bilezik taktığını görmenin tabirleri ve yorumları
Asgari ücret alan çalışanlar ne kadar vergi ödeyecek? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.