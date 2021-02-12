Kırmızı Oda İrem kimdir? Gerçek adı nedir?

TV8 kanalının Cuma günlerinin reyting rekoru kıran dizisi Kırmızı Oda’da İrem karakteri izleyiciler tarafından merak edildi.Dizinin yayınlanan son bölümünde klinikte çaycı olan Hüseyin karakteri ile tanışan İrem’i hep birlikte tanıyalım.

Kırmızı Oda dizisinin İrem karakteri kimdir?

Klinikte çay ocağında görev alan Hüseyin gitar çalarken İrem karakteri ile tanışmıştır.İrem’den hoşlanan Hüseyin bir kaç kez daha birbirleri ile karşılaşmışlardır.İrem’i görebilmek için kafenin önünden sürekli geçmeye başlar.İrem kafenin sahibinin kızıdır.