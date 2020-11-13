Kırmızı Oda Hayat kimdir ? Nilsu Yılmaz'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar

Kırmızı Oda dizisinde Hayat karakterini canlandıran kişinin kim olduğu ve hangi yapımlarda rol aldığı izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Dizide Hayat karakterine Nilsu Yılmaz hayat vermektedir.

Nilsu Yılmaz Kimdir?

2001 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Nilsu Yılmaz, liseyi Pera Güzel Sanatlar Lisesinde, üniversiteyi ise Mimar Sinan Tiyatro bölümünde bitirmiştir. Genç oyuncu bu zamana kadar Payitaht Abdülhamid, Ufak tefek Cinayetler, 20 Dakika, Davetsiz Misafir, Aşk Tesadüfleri Sever ve Kırmızı Oda yapımlarında rol almıştır.