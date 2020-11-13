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Kırmızı Oda Hayat kimdir ? Nilsu Yılmaz'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar

Kırmızı Oda dizisinde Hayat (Melek) karakterine gerçek hayatta Nilsu Yılmaz hayat vermektedir. 2001 doğumlu genç oyuncu liseyi ve üniversitesi güzel sanatlar bölümlerinde okumuştur. Genç oyuncu birçok yapımda rol almıştır.

13 Kasım 2020 Cuma 23:19
Kırmızı Oda Hayat kimdir ? Nilsu Yılmaz'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
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Kırmızı Oda dizisinde Hayat karakterini canlandıran kişinin kim olduğu ve hangi yapımlarda rol aldığı izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Dizide Hayat karakterine Nilsu Yılmaz hayat vermektedir.


Nilsu Yılmaz Kimdir?

2001 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Nilsu Yılmaz, liseyi Pera Güzel Sanatlar Lisesinde, üniversiteyi ise Mimar Sinan Tiyatro bölümünde bitirmiştir. Genç oyuncu bu zamana kadar Payitaht Abdülhamid, Ufak tefek Cinayetler, 20 Dakika, Davetsiz Misafir, Aşk Tesadüfleri Sever ve Kırmızı Oda yapımlarında rol almıştır.



Son Güncelleme: 13.11.2020 23:19
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Anahtar Kelimeler:
KırmızıodaHayat
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