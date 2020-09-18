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Kırmızı Oda hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman?

Kırmızı Oda hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman? haberiyle ilgili olarak devam eden güncel gelişmeler, birçok okurumuzun merağını topluyor. 18 Eylül 2020 Cuma tarihli haberimizde Kırmızı Oda hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman? ile ilgili olarak gündeme aktarılan en yeni gelişmelere yer verdik.

18 Eylül 2020 Cuma 19:15
Kırmızı Oda hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman?
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TV8’in yeni dizisi ‘Kırmızı Oda’ yayınlanan ilk bölümüyle büyük ses getirdi. Dizide bir psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran danışanların hayatları anlatılıyor. İlk bölümü ile büyük beğeni toplayan dizinin başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Halit Özgür Sarı, Meriç Aral, Sezin Bozacı, Gülçin Kültür Şahin ve Baran Can Eraslan yer alıyor.

Kırmızı Oda tekrar bölümleri ne zaman yayınlanacak?

Cuma akşamları izleyici ile buluşacak olan dizinin ilk hafta tekrar günleri:


- Cuma 22.00 (İlk bölümün hemen ardından)

- Cumartesi 16.45

- Pazar 16.45



Son Güncelleme: 18.09.2020 19:15
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Anahtar Kelimeler:
Tv8Kırmızı Oda
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