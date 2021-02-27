Kırmızı Oda gerdek gecesi sahnesine tepkiler çığ gibi

Kırmızı Oda dizisinde kamuoyunun tepkisini çeken gerdek gecesi sahnesi yaşandı. Dün akşam yeni bölümüyle TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kırmızı Oda dizisinde, Kumru’nun yer aldığı gerdek gecesi sahnesi olay oldu. Kumru, geçmişinde üvey babası tarafından cinsel istismara uğramıştır. Buna rağmen erken yaşta zorla evlendirilmiştir. Gerdek gecesi sahnesinde kocası tarafından şiddetli bir şekilde dövülen Kumru’nun yaşadığı anlar, izleyicilerin büyük tepki göstermesine neden olur. İzleyiciler sosyal medyada gündem oluşturdu.

İzleyiciler Böyle Namus Olmaz Dedi

TV8 ekranlarından izleyiciyle buluşan ve en çok izlenen diziler arasında yer alan Kırmızı Oda dizisinin başrollerinde Binnur Kaya bulunmaktadır. 26. Bölümüyle ekranlara gelen Kırmızı Oda dizisinde yaşanan gerdek sahnesi olay oldu.

Üvey babası yüzünden küçük yaşta cinsel istismara uğrayan Kumru, genç yaşta evlendirilir. Köyde zorla evlendirilen Kumru, bakire değildir. Kocası bunu gerdek gecesi öğrenince onu şiddetli bir şekilde döver. Bu sahneyi izleyen izleyiciler sosyal medyada böyle namus olmaz diyerek gündem oluşturdu.