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Kırmızı Oda gerçek hikaye mi anlatıyor? Hangi kitaptan uyarlama?

TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda gerçek hikaye mi anlattığı ve hangi kitaptan uyarlama olduğu araştırılıyor.

27 Kasım 2020 Cuma 20:21
Kırmızı Oda gerçek hikaye mi anlatıyor? Hangi kitaptan uyarlama?
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TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda, OGM Pictures yapımcılığında ekranlara taşınıyor. Cem Karcı’nın yönetmenliğini üstlenip, Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı dram türündeki yapım psikoloji türündedir.

Kırmızı Oda gerçek hayat hikayelerini mi anlatıyor?


Yapım, Gülseren Budayıcıoğlu’nun ‘Madalyonun İçi’ adlı eserinden uyarlanmıştır. Kırmızı Oda’da eserde yer alan tema ve konular işlenmektedir.

Kırmızı Oda konusu ne?

Dizinin ana karakteri Binnur Kaya, psikiyatri kliniği sahibidir ve klinikte hastaların hayatları anlatılmaktadır. Acı, sevinç, mutluluk ve hüzün dolu anlarla izleyicilerin kapalı kapılarını aralayan yapımda hastalar, o güne kadar hiç kimseye söyleyemediği sırlarını dile getiriyor.

 



Son Güncelleme: 27.11.2020 20:21
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Kırmızı OdaTv8
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