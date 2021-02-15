Kırmızı Oda Fedai Kimdir? Nazlı’nın Eşi

Bu sezon Tv8 kanalında dram-psikolojik türünde yayın hayatına başlayan Kırmızı Oda her hafta yayınlandığı bölümler ile sosyal medyada büyük bir yankı yapıyor.Başrollerinde Binnur Kaya,Tülin Özen gibi ünlü isimlerin oynadığı diziye yeni bir oyuncu katılacak.Nazlı karakterinin eşi ni oynayacak oyuncu Gökhan Yıkılkan olmuştur.

Fedai karakteri kimdir?

Fedai karakteri Nazlı’nın kocası rolünde.Nazlıya ilgisinin az olduğu bilinen karakter eşi ile beraber doktor’a gider ve içindeki öfke ve kini karısına döker.

Gökhan Yıkılkan Kim?

1983 senesinde Ankara’da doğmuştur.2017 tarihinde Belgin Erdoğan ile evlenmiş ve bir erkek evladı olmuştur.Rol aldığı dizi ve film sayısı oldukça fazladır.

Gökhan Yıkılkan oynadığı dizi ve filmleri

-Kanal-i-zasyon (Murat) – 2009

-Adım Bayram Bayram (Bayram Bayram) – 2011

-Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi (Muzaffer) – 2012

-2 Yaka 1 İsmail (Ahmet) – 2012

-Otel Divane (Hüseyin) – 2014

-Güvercin Uçuverdi (Aydın) – 2015

-Hep Yek (Gürkan) – 2015

-Güzel İkili – 2016

-Hep Yek 2 (Gürkan) – 2017

-Gürbüz: Hadi Allah’a Emanet – 2018

-Güvercin Hırsızları (Sarı Adem) – 2018

-Hep Yek 3 (Gürkan) – 2018

-Of’lu Hoca Trakya’da (Üzeyir) – 2018

-Bir Başkadır – 2020

-Kırmızı Oda (Fedai) – 2021