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Kırmızı Oda Doktor Piraye kimdir? Gerçek adı nedir? Tülin Özen hakkında bilgiler

TV8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda'da son zamanlarda en merak edilen isim Doktor Piraye karakterine hayat veren Tülin Özen olmuştur. Pek çok dizi hayranı Kırmızı Oda Doktor Piraye kimdir ve Tülin Özen kimdir sorularını araştırmaktadır.

22 Ekim 2020 Perşembe 22:26
Kırmızı Oda Doktor Piraye kimdir? Gerçek adı nedir? Tülin Özen hakkında bilgiler
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TV8’in son dönemlerde izleyici ile buluşturduğu en iyi dizi olarak karşımıza çıkan Kırmızı Oda dizisinde oyuncular dizi hayranlarını meraklandırmaya devam ediyor. Son bölümlerde daha fazla rol bulmaya başlayan ve pek çok kişinin beğendiği Doktor Piraye merak edilirken aynı zamanda Doktor Piraye’ye hayat veren Tülin Özen’de araştırılıyor.

Tülin Özen kimdir?

24 Aralık 1979 tarihinde Hatay’ın İskenderun ilçesinde dünyaya gelen Özen 1.63 cm boyunda ve 54 kilogramdır. Aslen Artvinli olan güzel oyuncu ilk defa kamera karşısına Beyaz Gelincik dizisinde canlandırdığı Meryemce Aslanbaş karakteri ile yaşamıştır.


Rol aldığı dizilerde gösterdiği performansı ve güzelliği ile kısa sürede ekranların aranan yüzlerinden biri haline gelen Tülin Özen özellikle tiyatro ve kısa filmleri ile tanınmaktadır.

Tülin Özen görev aldığı diziler

  • Beyaz Gelincik (Meryemce Aslanbaş)
  • Cennetin Çocukları (Cennet)
  • Kapalıçarşı (Seher Bulut)
  • Üsküdar’a Giderken (Ayşe)
  • Bizim Yenge (Zeyno)
  • Yalan Dünya (Nazlı)
  • Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Handan Sultan)
  • Aşk ve Gurur (Türkan)
  • Ufak Tefek Cinayetler (Arzu)

 



Son Güncelleme: 22.10.2020 22:26
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