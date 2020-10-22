Kırmızı Oda Doktor Hanım kimdir? Gerçek adı nedir? Binnur Kaya rol aldığı yapımlar

TV8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda oyuncuları merak edilmeye devam ediyor. Kırmızı Oda hayranları özellikle dizinin başrolü olan Doktor Hanım yani Binnur Kaya’yı merak ediyor.

Binnur Kaya kimdir?

19 Nisan 1972 yılında Ankara’da dünyaya gelen Binnur Kaya 1.63 cm boyunda 57 kilogram ağırlığındadır. Dizi gerçek olaylardan esinlendiği için Binnur Kaya gerçek hayatta ki doktor Gülseren Budayıcıoğlu’nu canlandırmaktadır.

Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olan Kaya ilk defa 1995 yılında Bir Demet Tiyatro yapımı ile izleyici karşısına çıkmıştır. 1995’ten bu yana toplamda 37 farklı projede görev alan Binnur Kaya günümüzün en tecrübeli oyuncularından bir tanesidir.

Binnur Kaya görev aldığı diziler