Kırmızı Oda Doktor Deniz kimdir? Gerçek adı nedir? Burak Sevinç hakkında bilgiler

TV8 ekranlarında bu sezon yayınlanmaya başlayan ve yayınlandığı ilk günden beri büyük bir ilgi ile takip edilen Kırmızı Oda dizisi oyuncuları merak edilmeye devam ediyor. Son zamanlarda pek çok kişi dizide Doktor Deniz karakterine hayat veren Burak Sevinç’i araştırıyor.
Burak Sevinç kimdir?
İlk defa 2011 yılında Babam İçin adlı dizide izleyici karşısına çıkan Burak Sevinç 2011 yılından bu yana toplamda 15 farklı projede görev almıştır.
Burak Sevinç görev aldığı diziler
- Leke
- Söz
- Altın Soylar
- Kurtlar Vadisi Pusu
- Evli ve Öfkeli
- Ben Bunu Çok Sevdim
- Yalan Dünya
- Merhaba Hayat
- Yol Ayrımı
- Babam İçin
Son Güncelleme: 22.10.2020 22:29