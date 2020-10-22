Kırmızı Oda Doktor Deniz kimdir? Gerçek adı nedir? Burak Sevinç hakkında bilgiler

TV8 ekranlarında bu sezon yayınlanmaya başlayan ve yayınlandığı ilk günden beri büyük bir ilgi ile takip edilen Kırmızı Oda dizisi oyuncuları merak edilmeye devam ediyor. Son zamanlarda pek çok kişi dizide Doktor Deniz karakterine hayat veren Burak Sevinç’i araştırıyor.

Burak Sevinç kimdir?

1 Nisan 1985 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Sevinç, 1.88 cm boyunda ve 80 kilo ağırlığındadır. Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümünden mezun olan Sevinç’in kariyerinde ki en önemli yapım Kırmızı Oda dizisidir. Aynı zamanda Keman ve Gitar çalan oyuncu bu konuda büyük beğeni toplamıştır.

İlk defa 2011 yılında Babam İçin adlı dizide izleyici karşısına çıkan Burak Sevinç 2011 yılından bu yana toplamda 15 farklı projede görev almıştır.

Burak Sevinç görev aldığı diziler