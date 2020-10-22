Kırmızı Oda Doktor Ayşe kimdir? Gerçek adı nedir? Meriç Aral hakkında bilgiler

Kırmızı Oda dizisinde görev alan doktorlar merak edilmeye devam ederken Doktor Ayşe karakterine hayat veren güzel oyuncu Meriç Aral son günlerin en fazla araştırılan oyuncularından bir tanesi oldu. Dizide diğer meslektaşları gibi profesyonel olmayan ama işine aşık olan Doktor Ayşe’yi canlandıran Meriç Aral güzelliği ile dizide dikkat çekmeye devam ediyor.

Meriç Aral kimdir?

17 Kasım 1988’de İstanbul’da dünyaya gelen Meriç Aral 1.71 cm boyunda ve 55 kilogramdır. Annesi ve babası avukat olan Aral Bilgi Üniversitesi Hukuk fakültesinden mezun olmuştur. Aynı zamanda yan dal olarakta Edebiyat eğitimi alan Aral oyunculuğa olan ilgisi nedeni ile mesleğini yapmamaktadır.

İlk defa 2012 yılında Sultan dizisi ile izleyici karşısına çıka Meriç Aral gösterdiği performans ile büyük beğeni toplamıştır. 2012 yılından bu yana toplamda 12 farklı projede görev alan Meriç Aral Kırmızı Oda dizisinde Doktor Ayşe karakterine hayat vermektedir.

Meriç Aral görev aldığı diziler