İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
YouTube'da müzik dinlemek artık çok kolaylaşacak!
Son Dakika
YouTube'da müzik dinlemek artık çok...
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!
Son Dakika
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i...
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet için harekete geçildi
Son Dakika
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet...
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de kanser tespit edildi!
Son Dakika
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de...

Kırmızı Oda dizisinin yeni konuğu Esra Ronabar diziye dahil oluyor! Esra Ronabar Kırmızı Oda dizisinde hangi karakteri canlandıracak?

TV 8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda adlı dizinin kadrosuna dahil olacak olan oyuncu Esra Ronabar'ın dizide hangi karaktere hayat vereceği dizinin izleyenleri tarafından merakla araştırılıyor. İşte Esra Ronabar'ın Kırmızı Oda'da canlandıracağı karakter...

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:54
Kırmızı Oda dizisinin yeni konuğu Esra Ronabar diziye dahil oluyor! Esra Ronabar Kırmızı Oda dizisinde hangi karakteri canlandıracak?
Takip Et:

TV 8 ekranlarında yayınlandığı ilk günden bu yana herkesin beğenisini kazanan Kırmızı Oda adlı diziye Esra Ronabar kadroya dahil oluyor.

OGM Pictures yapımcılığı eşliğinde ünlü doktor Gülseren Budaycıoğlu’nun gerçek hikayelerinden uyarlanarak hazırlanan, TV 8 ekranlarında yer alan Kırmızı Oda adlı dizi oyuncu kadrosuna yeni bir ismi dahil ediyor.

Başrollerinde Doktor Hanım karakterine hayat veren Binnur Kaya’nın yanı sıra Tülin Özen, Gülçin Kültür ve Burak Sevinç’in bulunduğu dizi, büyük bir ilgiyle izlenmeye ve her bölümü konuşulmaya devam ediyor. Psikiyatri kliniğinde uzman kişilere danışan bireylerin üzücü ve dramatik hikayelerinin konu alındığı diziye yeni bir isim dahil oluyor.

Esra Ronabar Kırmızı Oda dizisine dahil oluyor!

TV 8 ekranlarında yayın hayatına giren bütün bölümleriyle reytinglerde zirve konumuna olan Kırmızı Oda dizisine 30. Bölümde dahil olan Yiğit Özşener, zengin iş adamı Zafer karakterini canlandırırken, son olarak Tatlı Küçük Yalancılar’da oynayan Esra Ronabar ise Zafer karakterinin eşi ve tescilli güzel Nihal karakterini canlandırmak için ekranlarda yer alacaktır.



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:54
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Esra RonabarKırmızı Oda NihalKırmızı OdaTV 8Dizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ömer Konakçı kimdir? Ömer Konakçı kaç yaşında, nereli?
Ömer Konakçı kimdir? Ömer Konakçı kaç yaşında, nereli?
Berrin Şeker Civil kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Berrin Şeker Civil kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Yeni dizi Adım Başı Kafe oyuncuları, konusu ve karakterleri merak ediliyor
Yeni dizi Adım Başı Kafe oyuncuları, konusu ve karakterleri merak ediliyor
Cahit Gök kimdir?
Cahit Gök kimdir?
Nadir Sarıbacak kimdir?
Nadir Sarıbacak kimdir?
Şeyda Terzioğlu kimdir? Şeyda Terzioğlu kaç yaşında, nereli?
Şeyda Terzioğlu kimdir? Şeyda Terzioğlu kaç yaşında, nereli?

Popüler Haberler

Ömer Konakçı kimdir? Ömer Konakçı kaç yaşında, nereli?
Berrin Şeker Civil kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Yeni dizi Adım Başı Kafe oyuncuları, konusu ve karakterleri merak ediliyor
Cahit Gök kimdir?
Nadir Sarıbacak kimdir?
Şeyda Terzioğlu kimdir? Şeyda Terzioğlu kaç yaşında, nereli?
Oyuncu Erol Alpsoykan kimdir? Kısa biyografisi
Ahmet Olgun Sünear kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde rol aldı?
Başarılı oyuncu Kazım Akşar kimdir? Nerelidir? Kazım Akşar nerede yaşıyor?
Erkan Can kimdir, nerede doğmuştur? Erkan Can evli mi? Erkan Can kaç yaşında?
TRT Spor yayın akışı, bugün nasıl olacak? 2 Temmuz 2021 Cuma TRT Spor dizi, film ve programları
E-Devlet 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? 500 TL bayram harçlığı haberleri doğru mu?
Lahmacun ustası ne kadar maaş alıyor? Lahmacun ustalarının maaşı şaşkınlık yarattı
Atılgan Gümüş Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin kadrosundan ayrılıyor mu? Melik Tekiş ölüyor mu?
Canan Ergüder kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Selim Bayraktar kimdir?
Pınar Şenol kimdir? Pınar Şenol kaç yaşında, nereli?
Nur Erkul kimdir, nerede doğmuştur? Nur Erkul evli mi? Nur Erkul kaç yaşında?
Güneş Zavrak kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Orhan Edip kimdir? Kaç yaşında? Orhan Edip'in hayatı
İlayda Fidanlık kimdir, nerede doğmuştur? İlayda Fidanlık evli mi? İlayda Fidanlık kaç yaşında?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.