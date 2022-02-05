Kırmızı Oda dizisinin yeni konuğu Esra Ronabar diziye dahil oluyor! Esra Ronabar Kırmızı Oda dizisinde hangi karakteri canlandıracak?

TV 8 ekranlarında yayınlandığı ilk günden bu yana herkesin beğenisini kazanan Kırmızı Oda adlı diziye Esra Ronabar kadroya dahil oluyor.

OGM Pictures yapımcılığı eşliğinde ünlü doktor Gülseren Budaycıoğlu’nun gerçek hikayelerinden uyarlanarak hazırlanan, TV 8 ekranlarında yer alan Kırmızı Oda adlı dizi oyuncu kadrosuna yeni bir ismi dahil ediyor.

Başrollerinde Doktor Hanım karakterine hayat veren Binnur Kaya’nın yanı sıra Tülin Özen, Gülçin Kültür ve Burak Sevinç’in bulunduğu dizi, büyük bir ilgiyle izlenmeye ve her bölümü konuşulmaya devam ediyor. Psikiyatri kliniğinde uzman kişilere danışan bireylerin üzücü ve dramatik hikayelerinin konu alındığı diziye yeni bir isim dahil oluyor.

Esra Ronabar Kırmızı Oda dizisine dahil oluyor!

TV 8 ekranlarında yayın hayatına giren bütün bölümleriyle reytinglerde zirve konumuna olan Kırmızı Oda dizisine 30. Bölümde dahil olan Yiğit Özşener, zengin iş adamı Zafer karakterini canlandırırken, son olarak Tatlı Küçük Yalancılar’da oynayan Esra Ronabar ise Zafer karakterinin eşi ve tescilli güzel Nihal karakterini canlandırmak için ekranlarda yer alacaktır.