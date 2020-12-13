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Kırmızı Oda dizisinin yeni karakteri ilgi odağı oldu

En çok izlenen dizilerden biri olan Kırmızı Oda dizisinin yeni bölümlerinde boncuk karakteri ilgi çekti. Boncuğun yaşam hikayesi izleyicileri ekran karşısına kilitledi.

13 Aralık 2020 Pazar 23:12
Kırmızı Oda dizisinin yeni karakteri ilgi odağı oldu
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Burcu Biricik’in canlandırdığı Boncuk karakteri, diziye yeni dahil oldu. Boncuk, Hollanda’da işçi fabrikası olan kocasıyla tek yaşayan bir kadındır. Boncuk, eşinden ilgi görmüyor ve dil bilmediği bir ülkede yaşıyordur. Bu durum onun üç tane ermişle iletişim haline girmesine neden olmuştur.

 

Diziye Boncuk karakteriyle yeni bir soluk getiren Burcu Biricik, 2011 yılında “Artiz Mektebi” adlı yarışmaya katılarak, birinci olmuş ve dizi sektörüne adım atmıştır. Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde ufak çapta rollerde oynasa da Hayat Şarkısı adlı dizisiyle oyunculukta ün kazanmış ve sektörde kalıcı olduğunu ispatlamıştır.

 



Son Güncelleme: 13.12.2020 23:12
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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı OdaTv8DiziBoncukBurcu Biricik
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