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Kırmızı Oda dizisinin yeni kadrosu belli oldu mu? Dizinin Murat karakterini kim canlandıracak?

Kırımızı Oda dizisinin Murat karakterini kimin canlandıracağı belli oldu. Oyuncu kadrosuna yeni katılan oyuncu sevenleri heyecanlandırdı.

27 Ağustos 2020 Perşembe 16:24
Kırmızı Oda dizisinin yeni kadrosu belli oldu mu? Dizinin Murat karakterini kim canlandıracak?
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Kırmızı Oda dizisinde Murat karakterine hayat verecek olan oyuncunun kim olacağı merak konusu oldu. Merak edilen konuya sonunda bir açıklama geldi. Ekranların sevilen yüzü olan Acun Ilıcalı, Survivor yarışmasının finalinde Kırmızı Oda dizisi hakkında kendinden çok emin sözler söylemiş, hatta insanların gizledikleri acılarını öne çıkaracaklarını belirtmişti. Her insanın geçmişinde yapmış olduğu pişmanlıkları ya da acıları vardır. İşte Kırmızı Oda dizisi de bu pişmanlıklar ve acı hikayelere bir psikolog gözünden görmemizi sağlayacak.

Eylül 2020 tarihinde ilk bölümü ile TV8 kanalında ekranlara gelecek olan Kırmızı Oda dizisinin oyuncu kadrosu da yavaş yavaş belli olmaya başladı. Ana karakterlerinde Binnur Kaya, Burak Sevinç gibi yetenekli oyunculardan oluşan bu başarılı kadroya yeni bir oyuncu daha eklendi. 

Kırmızı Oda’da Murat karakterine hayat verecek olan oyuncu alanında uzman bir psikoloğu oynayacak. 

Kırmızı Oda dizisindeki Murat karakteri kim olacak?

Televizyonda en son TRT1 kanalında oynayan ‘Şampiyon’ dizisinde Kerem karakterini canlandıran, daha öncesinde ise ‘Diriliş Ertuğrul’ dizinde Selcan Hatun’un oğlu olan Süleyman karakterine hayat veren yakışıklı ve yetenekli oyuncu Halit Özgür Sarı oldu. Halit Özgür Sarı Kırmızı Oda dizisinde Murat karakterini canlandıracak.


Halil Özgür Sarı, 1993 yılının Ekim ayında İstanbul da doğmuştur. Bilgi Üniversitesi’nde Ekonomi bölümünden mezun olmuştur. Üniversite sayesinde kendisini bulduğu tiyatro sayesinde oyunculuk ile yakından ilgilenmiştir. 

Esra Kızıldoğan’dan Temel ve İleri Oyunculuk dersleri almaya başlamıştır. Ayrıca Craft Atölye üzerinden oyunculuk eğitimi de almış bulunmaktadır. Şimdi ise Engin Aykanat Management oyunculuk ajansında üyeliği vardır.

Halit Özgür Sarı’nın oynadığı dizi ve filmler nelerdir?

  • Kırmızı Oda – 2020
  • Şampiyon (Kerem) – 2019 / 2020
  • The Protector (Arif) – 2020
  • Diriliş Ertuğrul (Süleyman) – 2018 / 2019

 

Halit Özgür Sarı Kırmızı Oda dizisi dışında daha öncesinde hiç doktor rolüne hayat vermediği için nasıl bir başarı elde edeceği diziyi bekleyen seyirciler için merak konusu oldu.

 



Son Güncelleme: 27.08.2020 16:24
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