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Kırmızı Oda dizisinin Sema'sı Nur Erkul'un hayat hikayesi!

Basında yankı uyandırarak kısa sürede dikkatleri üzerine toplayan Kırmızı Oda dizisinin Sema'sı Nur Erkul'un hayat hikayesi! haberi ile ilgili taze gelişmeleri okumak için siz de 22.01.2021li haberimize göz atabilirsiniz.

22 Ocak 2021 Cuma 19:26
Kırmızı Oda dizisinin Sema'sı Nur Erkul'un hayat hikayesi!
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Kırmızı Oda dizisinde Deniz karakterinin karısı Sema ve Deniz’in geçmişteki bebek hikayesi konu olarak alındı. Deniz’in karısı Sema’nın çocuğu olmayınca Deniz buna büyük bir üzüntü yaşar. Evlat edinmek için başvuru yapan Deniz ile Sema evrak imzalama sürecinde Sema’nın bebeği istemediğini belirtmesi üzerine Doktor Deniz büyük bir üzüntü yaşar.

Kırmızı Oda Sema kimdir?

Kırmızı Oda’da Deniz’in karısı Sema karakterine hayat veren Nur Erkul, Bursa’da 17 Nisan 1985’te dünyaya gelmiştir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde eğitimlerini tamamlayan Erkul, Bir Yalnızlık Şarkısı projesinde Damla karakterine hayat verdi. Erkul’un daha önce rol aldığı yapımlar ise;

Kırmızı Oda,

Bir Yalnızlık Şarkısı,

Çalgı Çengi İkimiz,

Bir Yusuf Masalı,

Kılıç Günü,

Kasaba’dır.



Son Güncelleme: 22.01.2021 19:26
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Anahtar Kelimeler:
Nur ErkulKırmızı OdaTv8
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