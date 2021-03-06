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Kırmızı Oda dizisinin Sekreter'u Gülçin Kültür Şahin'in hayat hikayesi!

5 Mart 2021 tarihinde yayınladığımız Kırmızı Oda dizisinin Sekreter'u Gülçin Kültür Şahin'in hayat hikayesi! haberi ile ilgili olarak basına aktarılan yeni gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. Siz de 5 Mart 2021 tarihinde yayınladığımız haberimizi okuyarak yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

06 Mart 2021 Cumartesi 04:23
Kırmızı Oda dizisinin Sekreter'u Gülçin Kültür Şahin'in hayat hikayesi!
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Kırmızı Oda’da sekreter Tuna karakterini canlandıran oyuncu kimdir? İşte Gülçin Kültür Şahin’in hayatı ve dizileri…

Kırmızı Oda dizisinde sekreter Tuna karakterini canlandıran oyuncu merak konusu. Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek hikayelerinden oluşturulup ekrana getirilen Kırmızı Oda’da sekreter Tuna karakteri doktor hanımın ve klinikteki hastaların yanında destekçisi oluyor. Doktor hanımın her zaman yanında olan, dertlerini dinleyen ve hastalara yardım eden sekreter Tuna’yı canlandıran Gülçin Kültür Şahin’in hayatı ve dizileri…

Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra Bilkent Üniversitesi Sahne Sanatları Tiyatro bölümünden de mezun olan oyuncu Kırıkkalelidir. Gülperi dizisinde Kader karakterine hayat veren oyuncu, Tolga Karaçelik imzalı Kelebekler filminde de başarılı performansıyla akıllarda yer edinmiştir. Şahin, en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü bu filmde sergilediği oyunculukla Ankara Film Festivali’nde kazanmıştır.

ODTÜ Gıda Mühendisliği bölümünde yüksek lisansını tamamlayan Şahin, Bilkent Üniversitesi’nde oyunculuk alanında doktorasını yapmıştır. Bir süre Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak da çalışan Gülçin Kültür Şahin, daha sonra Bilkent Çocuk Tiyatrosunda eğitmen olmuştur.



Son Güncelleme: 06.03.2021 04:23
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Anahtar Kelimeler:
Sekreter TunaGülçin Kültür şahinKırmızı Oda
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