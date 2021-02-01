Kırmızı Oda dizisinin oyuncu kadrosuna yeni isimler katıldı

TV8 ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Kırmızı Oda dizisi her hafta farklı bir psikolojik hikaye anlatıyor. Bu hafta yeni bir psikolojik hikayeye başlanacak olan dizinin oyuncu kadrosuna Gökhan Yıkılkan ve Pınar Deniz dahil oldu.

Sorunlu bir çifti oynayacaklar

Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından uyarlanan dizide bu hafta yeni bir hikaye anlatılmaya başlayacak. Dizinin yeni bölümünde Pınar Deniz, Nazlı karakterini canlandırırken Gökhan Yıkılkan’da Nazlı’nın eşi Recai karakterine can verecek. Evliliklerinde sorunlar yaşayan bir çift Doktor Hanım’dan yardım isteyecekler.