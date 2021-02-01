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Kırmızı Oda dizisinin oyuncu kadrosuna yeni isimler katıldı

TV8'in fenomen dizisi Kırmızı Oda her hafta izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu hafta yeni bir hikayenin anlatılacağı diziye yeni isimler katıldı.

01 Şubat 2021 Pazartesi 22:14
Kırmızı Oda dizisinin oyuncu kadrosuna yeni isimler katıldı
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TV8 ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Kırmızı Oda dizisi her hafta farklı bir psikolojik hikaye anlatıyor. Bu hafta yeni bir psikolojik hikayeye başlanacak olan dizinin oyuncu kadrosuna Gökhan Yıkılkan ve Pınar Deniz dahil oldu.

Sorunlu bir çifti oynayacaklar

Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından uyarlanan dizide bu hafta yeni bir hikaye anlatılmaya başlayacak. Dizinin yeni bölümünde Pınar Deniz, Nazlı karakterini canlandırırken Gökhan Yıkılkan’da Nazlı’nın eşi Recai karakterine can verecek. Evliliklerinde sorunlar yaşayan bir çift Doktor Hanım’dan yardım isteyecekler.



Son Güncelleme: 01.02.2021 22:14
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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı OdaPınar DenizGökhan YıkılkanTv8
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