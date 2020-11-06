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Kırmızı Oda dizisinin Necdet'i Taha Baran Özbek'in hayat hikayesi!

Gündemin önemli başlıklarından birisi haline gelen Kırmızı Oda dizisinin Necdet'i Taha Baran Özbek'in hayat hikayesi! haberinde sular durulmuyor. Siz de hemen 6 Kasım 2020 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntılardan anında haberdar olabilirsiniz.

06 Kasım 2020 Cuma 19:28
Kırmızı Oda dizisinin Necdet'i Taha Baran Özbek'in hayat hikayesi!
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TV 8 kanalının yeni dizisi Kırmızı Oda yayın hayatına oldukça başarılı bir şekilde başladı. Milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen dizinin karakterleri de izleyiciler tarafından ilgi görüyor. Son olarak dizinin 5. Bölümünde ortaya koyduğu başarılı performans ile izleyicilerin gönlünde taht kuran Necdet karakteri intenet üzerinde araştırılmaya başlandı.


TV 8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinin 5. Bölümünde Necdet karakterini canlandıran oyuncunun ismi Taha Baran Özbek’tir.

Taha Baran Özbek Kimdir?

Taha Baran Özbek 1998 senesinde doğmuştur. İstanbul Kültür Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde eğitim alan başarılı oyuncu daha önce pek çok farklı yapım içinde de yer almıştır. Aşağıdaki kısımda Özbek’in daha önce yer aldığı yapımlar sıralanmıştır.

  • 2018-Dip
  • 2018-Bir Litre Gözyaşı
  • 2018-Bizim Hikaye
  • 2019-Azize
  • 2020-Kırmızı Oda


Son Güncelleme: 06.11.2020 19:28
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Anahtar Kelimeler:
NecdetKırmızı OdaTv8
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