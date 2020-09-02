İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Acı Haber! Ünlü oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti
Son Dakika
Acı Haber! Ünlü oyuncu Haldun...
Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan önemli açıklama!
Son Dakika
Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili...
KPSS lisans sınav giriş belgeleri yayınlandı!
KPSS lisans sınav giriş belgeleri...
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve sosyal tesislerden yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanacak
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve...

Kırmızı Oda dizisinin çekimleri nerede yapılıyor?

TV8 ekranlarının yeni dizisi Kırmızı Oda'nın nerede çekildiği son zamanlarda çok merak ediliyor. Oyuncu kadrosundan ziyade dizinin çekim mekanlarının dikkat çekmesi önemli olarak gösterilirken dizi için kiralanan mekanlar araştırılmaya devam ediyor.

02 Eylül 2020 Çarşamba 17:47
Kırmızı Oda dizisinin çekimleri nerede yapılıyor?
Takip Et:

4 Eylül 2020 Cuma günü ilk bölümü ile ekranlara gelecek olan Kırmızı Oda dizisi merak edilmeye devam ediyor. Pek çok kişi dizinin oyuncularını araştırırken, pek çok kişi de dizinin nerede çekildiğini araştırmaktadır. Binnur Kaya’nın başrolünde olduğu Kırmızı Oda dizisi İstanbul’da çekinmektedir.

Kırmızı Oda dizisi nerede çekiliyor?

Kırmızı Oda dizisinin çekimler İstanbul’da yapılmaktadır. İstanbul’da pek çok farklı mekanda çekimleri devam ederken Beykoz, Üsküdar ilçelerinde çeşitli kafeler ve mekanlarda çekimleri yapılmaktadır. Boğaz manzarasının olduğu Ortaköy mevkisi ise en merak edilen bölgelerden bir tanesi.

Kırmızı Oda dizisi psikiyatri kliniği nerededir?


Başrol Binnur Kaya’nın psikiyatri kliniği Beykoz ilçesinde bulunan dizi film platosunda devam etmektedir. Geçmiş yıllarda kundura fabrikası olarak kullanılan büyük yapı daha sonrasında dizi ve film platosuna dönüştürülmüş ve içerisine setler kurulmuştur.

Dizinin diğer mekanları nerededir?

Dizide belirtilen mekanlar dışında boğaz manzaralı alanlar ve özellikle Üsküdar sahilinde pek çok kafe ve mekan dizi için kiralanmıştır. Ayrıca dizi için özel olarak Çamlıca Tepesi ve Şile sahilleri de dizi için kiralanan mekanların başında gelmektedir.

 



Son Güncelleme: 02.09.2020 17:47
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kırmızı OdaKırmızı Oda Nerede çekiliyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zümrüdüanka dizisi yeni sezon fragmanında çalan Cesaretin Var Mı Aşka şarkısını kim seslendiriyor?
Zümrüdüanka dizisi yeni sezon fragmanında çalan Cesaretin Var Mı Aşka şarkısını kim seslendiriyor?
Acı Haber! Ünlü oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti
Acı Haber! Ünlü oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti
Getir Reklamı Necati, Cansu kimdir? Gerçek adları nedir?
Getir Reklamı Necati, Cansu kimdir? Gerçek adları nedir?
Kovan filmi ne zaman vizyona girecek? Meryem Uzerli'nin yeni filmi vizyon tarihi ve fragmanı yayınlandı
Kovan filmi ne zaman vizyona girecek? Meryem Uzerli'nin yeni filmi vizyon tarihi ve fragmanı yayınlandı
Çukur Azer ayrılıyor mu? Cihangir Ceyhan diziden neden ayrılıyor?
Çukur Azer ayrılıyor mu? Cihangir Ceyhan diziden neden ayrılıyor?
Çukur'un yeni sezon tanıtımı yayınlandı!
Çukur'un yeni sezon tanıtımı yayınlandı!

Popüler Haberler

2020 Jandarma astsubay maaşları ne kadar? Jandarma astsubay çalışma şartları
Asgari geçim indirimi neye göre hesaplanır? 2020 Agi hangi durumlarda verilmez?
Kırmızı Oda dizisinin çekimleri nerede yapılıyor?
Kırmızı Oda reyting sonuçları! Kırmızı Oda Total ve AB izlenme oranları
Kimsesizler Betül öğretmen kimdir? Damla Cercisoğlu hakkında bilgiler
2020 Bulgaristan vatandaşı olma şartları neler? Bulgaristan vatandaşlığı nasıl alınır?
Gönül Dağı Dilek kimdir? Gülsim Ali hakkında bilgiler
Kimsesizler Nilay Yeral kimdir? Nilay Yeral hakkında bilgiler
Gençliğim Eyvah dizisi yeni sezonda ekranlarda olacak mı? Gençliğim Eyvah erken final yapacak mı?
Ölüm izni hangi durumlarda alınabilir? Ölüm izni kaç gündür?
10.000 TL Halbank kredi başvuru sorgulama ve kredi başvuru sonucu öğrenme işlemleri
Survivor diskalifiye olan yarışmacıların dönebildi mi? Hakan Hatipoğlu açıkladı!
Öğretmen Dizisi Mine kimdir? Gerçek adı nedir? Göksu Melek Ulucan rol aldığı yapımlar ve diziler
Çukur Hans Zimmerman kimdir? Gerçek adı nedir? Folke Paulsen hakkında bilgiler
Gelinim Mutfakta LAHANA MAKARNASI Nasıl yapılır? Hamursuz Lahana makanası tarifi ve malzemeleri
Köye dönenlere verilen 100 bin TL kredinin şartları nelerdir? Kimler 100.000 TL krediden yararlanabilir?
Bedelli askerlik için kredi veren bankalar ve Bedelli askerlik kredi şartları
Kimsesizler dizisi Batuhan Gelenler kimdir?
Kimsesizler Dizisinde oynaya İkiz kardeşler kimdir?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 2 Eylül 2020 Çarşamba Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Evlilik tazminatı nedir? 2020 evlilik tazminat hesaplama

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.