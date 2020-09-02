Kırmızı Oda dizisinin çekimleri nerede yapılıyor?

4 Eylül 2020 Cuma günü ilk bölümü ile ekranlara gelecek olan Kırmızı Oda dizisi merak edilmeye devam ediyor. Pek çok kişi dizinin oyuncularını araştırırken, pek çok kişi de dizinin nerede çekildiğini araştırmaktadır. Binnur Kaya’nın başrolünde olduğu Kırmızı Oda dizisi İstanbul’da çekinmektedir.

Kırmızı Oda dizisi nerede çekiliyor?

Kırmızı Oda dizisinin çekimler İstanbul’da yapılmaktadır. İstanbul’da pek çok farklı mekanda çekimleri devam ederken Beykoz, Üsküdar ilçelerinde çeşitli kafeler ve mekanlarda çekimleri yapılmaktadır. Boğaz manzarasının olduğu Ortaköy mevkisi ise en merak edilen bölgelerden bir tanesi.

Kırmızı Oda dizisi psikiyatri kliniği nerededir?

Başrol Binnur Kaya’nın psikiyatri kliniği Beykoz ilçesinde bulunan dizi film platosunda devam etmektedir. Geçmiş yıllarda kundura fabrikası olarak kullanılan büyük yapı daha sonrasında dizi ve film platosuna dönüştürülmüş ve içerisine setler kurulmuştur.

Dizinin diğer mekanları nerededir?

Dizide belirtilen mekanlar dışında boğaz manzaralı alanlar ve özellikle Üsküdar sahilinde pek çok kafe ve mekan dizi için kiralanmıştır. Ayrıca dizi için özel olarak Çamlıca Tepesi ve Şile sahilleri de dizi için kiralanan mekanların başında gelmektedir.