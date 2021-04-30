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Kırmızı Oda dizisinin çekildiği yer neresi? Kırmızı Oda dizisi nerede çekiliyor, hangi şehirde

Kırmızı Oda dizisinin çekildiği yer neresi? Kırmızı Oda dizisi nerede çekiliyor, hangi şehirde ile ilgili yeni ayrıntılar 30 Nisan 2021 Cuma tarihinde internet ve yazılı basınla paylaşılmaya devam ediyor. 30 Nisan 2021 gününe ait Kırmızı Oda dizisinin çekildiği yer neresi? Kırmızı Oda dizisi nerede çekiliyor, hangi şehirde hakkında tüm güncel detayları sitemizden okuyabilirsiniz.

30 Nisan 2021 Cuma 20:00
Kırmızı Oda dizisinin çekildiği yer neresi? Kırmızı Oda dizisi nerede çekiliyor, hangi şehirde
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Kırmızı Oda Dizisi Nerede Çekiliyor?

Son zamanların konusu itibari ile çok ilgi çeken ve merakla izleten dizi Kırmızı Oda, hikayesinin merak edilmesini de beraberinde getirdi. Bu kliniğin nerede olduğunu, dizinin çekildiği yerin neresi olduğu pek çok kişi tarafından araştırıldı ve merak edildi.

Kırmızı Oda, OGM Pictures yapımlı bir dizidir. Dizinin hemen hemen en ilgi çekici hayata sahip olan hastalarının konusunu anlatan Doktor Hanım’ın çalıştığı klinik ilgileri üzerine topladı. Dekorasyonunun insana huzur verdiği ve en önemlisi içine giren hastaların içlerini dökmek istemesine neden olan rengi ve tasarımı herkes tarafından dikkat çekti. İlk çıktığı zaman konusunun ne olduğuna ve içerik olarak ne üreteceklerine anlam verilmese de şu anda büyük bir kitle, dizinin hayranı olmuş durumda. Kırmızı Oda isminin verilmesinin sebebi mobilyaların, duvarların ve halının renginden kaynaklıdır. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun İçi” isimli eserindeki olayların ve öykülerin ekrana uyarlanmış hali olan dizide kırmızı rengine bu kadar önem verilmesinin sebebi, danışan kişilerin kendilerini rahat hissetmeleri, güvende olduklarını bilmeye ihtiyacı olmalarındandır. Gelenlerin kendilerini bir hastaneye, kliniğe, doktora gelmiş gibi değil; evdeymiş gibi hissetmeleri esas konudur.

Dizinin Çekildiği Bina/ Klinik

Dizide Manolya Klinik olarak gördüğümüz bina, Beykoz Kundura Fabrikası’nda yer almaktadır. Reklam olmaması için, Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyon Kliniği” ismini verdiği klinik “Manolya Klinik” olarak dizide yer almaktadır.

 

 




Son Güncelleme: 30.04.2021 20:00
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Anahtar Kelimeler:
Gülseren BudayıcıoğluBinnur KayaKırmızı Oda
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