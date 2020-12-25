Kırmızı Oda dizisine yeni gelen katılan oyuncular

Kırmızı Oda Yeni Gelen Oyuncular

Burcu Biricik- Boncuk

Kırmızı Oda dizisine Burcu Biricik konuk oyuncu oldu. Burcu Biricik Kırmızı Oda dizisinde bir danışan olarak yer alacak. Burcu Biricik Boncuk rolünü canlandıracak. Boncuk ermiş kişilerle görüştüğünü, onları sadece kendinin gördüğünü ve çevresindekilerin onu eleştirdiği söyler. Eşi Sadık ona inanmaz ve delirdiğini düşünür. Bu yüzden Doktor Hanım’a götürür.

Cenk Kangöz- Boncuk’un Babası

Boncuk’un geçmişe dönüp hayatını anlattığı sahnelerde babası görülecek. Boncuk’un babasını Cenk Kangöz canlandırıyor.

Onur Bilge- Sadık

Onur Bilge Kırmızı Oda dizisinde Sadık rolünü canlandırmaktadır. Sadık Boncuk’un eşidir. Hollanda’da çalışan Sadık eşi Boncuk’un ermişleri gördüğünü söylemesi, kendi kendine gülmesi konuşmasına dayanamaz. Türkiye’ye izne geldiklerinde onu Doktor Hanım’a götürür.

Münire Apaydın

Kırmızı Oda dizisine konuk oyuncu olarak katılacak.

Namık

Namık, Meliha'nın kocasıdır. Meliha'yı uzun yıllarır tanıyan çucukluğunu bilen Namık, Karısının ölümünden sonra Meliha'ların evine gelerek onunla evlenmek istediğni söylemişir. Daha sonra meliha ile evlenmiştir. Namık ilk başta iyi bir adam olmasına rağmen daha sonra kıskanç, eşine dayak atan birisi haline gelmiştir.

Yağmur Anaz

Yağmur Anaz başarılı bir tiyatro oyuncusudur. Kırmızı Oda dizisinde bir bölümde konuk oyuncu olarak Doktor Deniz’e çocuğunun ruhsal halini danışan anne olarak dizi de rol alacak.

Salih Bademci

Kırmızı Oda dizisinde Mehmet rolüyle üç bölüm üst üste yer almış olan oyuncumuz Salih Bademci Kırmızı Oda dizisinde rolü biterek diziden ayrılıyor. Salih Bademci’nin canlandırdığı Mehmet rolünün dizide ki hikayesi bitmiştir.

Hande Doğandemir

Kırmızı Oda dizisinde Nesrin rolüyle ekranda bulunan Hande Doğandemir konuk oyuncu olarak girdiği Kırmızı Oda dizisinde rolü biterek ayrılıyor. Hande Doğandemir’in oyunculuğu oldukça fazla beğeni topladı.